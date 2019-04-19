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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве начались дебаты Порошенко и Зеленского

Лидер президентской гонки на Украине артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко встретились на сцене киевского стадиона «Олимпийский». Место и время встречи назначил Зеленский. Порошенко многократно пытался их изменить, назначал другие мероприятия в других местах и даже предлагал провести дебаты раньше. Однако его оппонент игнорировал все предложения и настоял на своем.

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Ради мероприятия на «Олимпийском» ЦИК разрешил сдвинуть на час (с 20:00 на 21:00) начало официальных теледебатов на государственном телеканале «Общественный», чтобы Порошенко и Зеленский успели при желании на них приехать. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что студию подготовят к теледебатам, как того требует избирательное законодательство. Телеканал готов провести трансляцию со стадиона, однако в назначенное время она прервется эфиром из студии.

Порошенко уже заявил, что приедет на «Общественный». Зеленский пока не высказывался по своим планам на теледебаты. Более того, после 14 апреля, когда Порошенко устроил дебаты в «Олимпийском» без оппонента, несмотря на то, что лидер президентской гонки заранее отказался от встречи в этот день, Зеленский жестко раскритиковал его агитационную активность и напомнил о государственных проблемах: «Ведь шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально. Дебаты 19-го [апреля], дела — каждый день».

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Перед встречей на сцене «Олимпийского» Порошенко собрал митинг своих сторонников на Майдане Незалежности (площади Независимости), затем люди устроили шествие по Киеву до стадиона. Зрителей на арену начали пускать еще в 16:00 по местному времени (совпадает с московским), за три часа до начала мероприятия, билеты бесплатно распространяли штабы кандидатов.

Модераторами дебатов стали журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк. Кандидатуру Куликова предложил Порошенко, а Фроляк — штаб Зеленского. Перед началом мероприятия Куликов напомнил правила: у каждого из кандидатов будет возможность выступить с пятиминутной речью и задать вопрос оппоненту. Кроме того, модераторы дебатов зададут каждому из них по три вопроса. Для того, чтобы определить очередь выступления, модераторы кинули монетку. Первым слово получил Зеленский.

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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС, РИА Новости
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