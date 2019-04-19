Эксперт прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«С моей точки зрения, каждый из кандидатов выглядит убедительнее для своих сторонников. А так как в стране сторонников Зеленского в три раза больше, чем Порошенко, то он, значит, выглядит в три раза убедительнее. Но у меня такое впечатление, что Зеленский не переубедил ни одного сторонника Порошенко. Но и Порошенко не переубедил ни одного сторонника Зеленского. Это ничья, которая работает на Зеленского», — сказал Жарихин РИА Новости.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.