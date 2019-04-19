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19:54 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт прокомментировал дебаты Порошенко и Зеленского

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В ходе дебатов действующего президента Украины Петра Порошенко и лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского очевидна ничья, которая работает на последнего, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Источник: РИА "Новости"

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«С моей точки зрения, каждый из кандидатов выглядит убедительнее для своих сторонников. А так как в стране сторонников Зеленского в три раза больше, чем Порошенко, то он, значит, выглядит в три раза убедительнее. Но у меня такое впечатление, что Зеленский не переубедил ни одного сторонника Порошенко. Но и Порошенко не переубедил ни одного сторонника Зеленского. Это ничья, которая работает на Зеленского», — сказал Жарихин РИА Новости.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

Зеленский все же пожал руку Порошенко
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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