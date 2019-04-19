Зеленский заявил Порошенко, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко сравнил Владимира Зеленского с яркой оберткой, которая прикрывает тех, кто хочет взять реванш.
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко сравнил Владимира Зеленского с яркой оберткой, которая прикрывает тех, кто хочет взять реванш.
«Владимир — отличный артист, возможно, хороший человек, но сегодня это не кот в мешке — это обертка, яркая, которая покрывает тех, кто начиная с 2013 года бежал из страны, а сегодня в этой обертке хочет вернуться на Украину и взять реванш. Мы этого не позволим <…> И не дадим котам или даже чертям в вашей обертке разрушить нашу страну», — сказал на дебатах на киевском стадионе «Олимпийский» Порошенко.
Владимир Зеленский тут же ответил на «кота в мешке»: «Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».
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