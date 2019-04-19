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20:37 (мск), источник: Интерфакс

Вставшие на колени Порошенко и Зеленский закончили дебаты гимном

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — На киевском стадионе «Олимпийский» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По данным МВД, на арене собрались 22 тысячи человек.

Источник: AP 2019

Дебаты продолжались час и завершились исполнением национального гимна страны. На протяжении всех дебатов реплики и выступления кандидатов сопровождались возгласами зрителей «Ганьба» («Позор!») со стороны противников каждого кандидата.

В ходе разговора Зеленский упрекал своего оппонента в том, что тот за свой президентский срок так и не смог решить проблемы в экономике и разобраться с конфликтом на востоке страны, но при этом «присвоил» себе такие достижения, как, например, безвизовый режим с Европой.

В свою очередь Порошенко назвал Зеленского «яркой оберткой», внутри которой прячутся «беглые олигархи» и «пятая колонна», и заявил, что его оппонент не сможет противостоять России и ее лидеру Владимиру Путину.

Кроме того, в ходе дебатов кандидаты в президенты по призыву Зеленского встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

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«Чтобы было всем понятно, что я имел в виду — мне кажется, любому умному человеку это понятно — я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю», — сказал Зеленский, обращаясь к Порошенко и переходя с русского языка на украинский.

Кандидат пояснил, что перед началом военных действий Зеленский записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину. После этого Зеленский опустился на колени перед публикой.

В свою очередь Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной, и также опустился на колени.

Порошенко согласился отказаться от друга и вслед за Зеленским встал на колени
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20:27 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ-Онлайн
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