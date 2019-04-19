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20:57 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала дебаты Зеленского и Порошенко обманом украинцев

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского показали, что обман украинцев продолжается.

Источник: РИА "Новости"

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

«Посмотрела дебаты в Киеве, — отметила она. — Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить?».

«Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — добавила Захарова.

В пятницу в Киеве на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Второй тур выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.

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