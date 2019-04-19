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21:00 (мск), источник: РИА Новости

Ни Порошенко, ни Зеленский не готовы к управлению Украиной, заявил эксперт

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский не продемонстрировали во время дебатов готовность к руководству страной, они не говорили о проблемах страны, была лишь критика друг друга, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Источник: РИА Новости

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли в пятницу вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Как ни странно, оба кандидата не смотрятся президентами этой большой сложной страны, они не готовы к руководству такой страной как Украина, вот в чем проблема. В Украине огромное количество проблем — от энергетических до военных, и ни один из них ничего реального не предложил. Украина погружена в проблемы, а они ведут себя как будто вокруг какая-то Калифорния», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Видео
Порошенко согласился отказаться от друга и вслед за Зеленским встал на колени

«Они не говорили о том, как решать проблемы, они ударились в критику друг друга. Перевели это все на личности. Это характерно для политических классов стран Восточной Европы — Грузии, Белоруссии, Молдовы, для них характерно не обсуждение проблематики. Но самое поразительное — они стали друг другу угрожать. Это, наверное, такая политическая аура на Украине», — подчеркнул он.

По словам Суздальцева, во время дебатов его поразил Порошенко.

«Он прекрасно понимает, что проигрывает, но он так бьется за власть, настолько активный и боевой, так отстаивает власть. Его нельзя списывать со счетов, даже если он проиграет выборы, это очень сильная величина, антироссийская величина», — отметил он.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

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