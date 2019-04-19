Ни Порошенко, ни Зеленский не готовы к управлению Украиной, заявил эксперт

Дебаты Порошенко и Зеленского прошли в пятницу вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«Как ни странно, оба кандидата не смотрятся президентами этой большой сложной страны, они не готовы к руководству такой страной как Украина, вот в чем проблема. В Украине огромное количество проблем — от энергетических до военных, и ни один из них ничего реального не предложил. Украина погружена в проблемы, а они ведут себя как будто вокруг какая-то Калифорния», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
«Они не говорили о том, как решать проблемы, они ударились в критику друг друга. Перевели это все на личности. Это характерно для политических классов стран Восточной Европы — Грузии, Белоруссии, Молдовы, для них характерно не обсуждение проблематики. Но самое поразительное — они стали друг другу угрожать. Это, наверное, такая политическая аура на Украине», — подчеркнул он.
По словам Суздальцева, во время дебатов его поразил Порошенко.
«Он прекрасно понимает, что проигрывает, но он так бьется за власть, настолько активный и боевой, так отстаивает власть. Его нельзя списывать со счетов, даже если он проиграет выборы, это очень сильная величина, антироссийская величина», — отметил он.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.