Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии, где находится Порошенко
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/ — При этом действующий украинский лидер отказался покидать зал.
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/ — При этом действующий украинский лидер отказался покидать зал.
Сообщение о возможном теракте поступило в пятницу на «Общественное телевидение», где в 21:00 были запланированы теледебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщила в прямом эфире модератор прений Мирослава Барчук.
Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить теракт. У вас есть возможность, кто боится, оставить зал.
В этот момент в студию, где собрались несколько десятков человек, вошел президент Петр Порошенко. На вопрос Барчук, желает ли он покинуть зал или останется, действующий президент ответил: «Я принимаю решение остаться».
Присутствующие покидать свои места также не стали, никто даже не вызвал полицию. Барчук пояснила, что информация о теракте поступила на линию «102». «Это могло быть покушение на президента», — уверяла она.
В пятницу кандидаты уже провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» в присутствии 22 тыc. зрителей.