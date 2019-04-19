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21:29 (мск), источник: ТАСС

Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии, где находится Порошенко

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/ — При этом действующий украинский лидер отказался покидать зал.

Источник: Reuters

Сообщение о возможном теракте поступило в пятницу на «Общественное телевидение», где в 21:00 были запланированы теледебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщила в прямом эфире модератор прений Мирослава Барчук.

Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить теракт. У вас есть возможность, кто боится, оставить зал.
Мирослава Барчук
модератор теледебатов

В этот момент в студию, где собрались несколько десятков человек, вошел президент Петр Порошенко. На вопрос Барчук, желает ли он покинуть зал или останется, действующий президент ответил: «Я принимаю решение остаться».

Присутствующие покидать свои места также не стали, никто даже не вызвал полицию. Барчук пояснила, что информация о теракте поступила на линию «102». «Это могло быть покушение на президента», — уверяла она.

Сам Порошенко после этих слов начал свое выступление без оппонента. Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский участвовать в этом мероприятии отказался.

В пятницу кандидаты уже провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» в присутствии 22 тыc. зрителей.

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