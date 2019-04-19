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21:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия обвинила российского посла в разрушении отношений

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич разрушает отношения между двумя странами. Его цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — сказал Глаз.

Он в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия является суверенным независимым государством. По мнению Глаза, отношение Бабича к «многовековой» истории Белоруссии является «мягко говоря, скептичным». «Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством», — подытожил он.

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19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей выступлении перед депутатами парламента упомянул, что Бабич якобы заявил в разговоре с оппозиционным политиком Ярославом Романчуком о снижении итоговой стоимости развития БелАЭС из-за уступок со стороны России (информацию о снижении стоимости станции в ходе беседы раскрыл не Бабич, а сам Романчук — прим. «Ленты.ру»). Лукашенко отметил, что стоимость строительства действительно снизилась, однако не из-за действий России, а из-за «жесткого контроля» с его стороны.

В ответ Бабич заявил, что белорусского президента «ввели в заблуждение» и призвал Минск к «честному партнерскому диалогу».

В марте текущего года между МИД Белоруссии и Бабичем разгорелась дискуссия после интервью российского посла агентству РИА Новости. Дипломат сделал несколько категоричных заявлений относительно позиции Москвы по дальнейшей интеграции и военным программам, а также подробно с перечислением различных показателей обсудил тему диверсификации экспорта, указав, что экономика Белоруссии получает солидную прибыль от перепродажи российских товаров.

Тогда Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания. Бабич в ответ заявил, что к критике относится спокойно, и выразил мнение, что «эта пена сойдет». Москва потребовала от Минска большего уважения к своему представителю.

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