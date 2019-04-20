Дебаты Порошенко и Зеленского: соцсети о главном политическом шоу Украины
На стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского — первые в подобном формате в истории современной Украины. Соцсети не обошли это событие стороной.
Российскийрэп-портал The Flow устроил даже своё обсуждение разговора на повышенных тонах на сцене «Олимпийского».
Часть зрителей впечатлилась от фразы комика-кандидата Зеленского: «Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».
Но не всех эти риторические приёмы убеждают. Более того, в адрес Владимира Зеленского сыпались обвинения в недостаточно сильном владении украинским языком.
«У Зеленского начинает барахлить аккумулятор украинского языка», — иронизирует юзер Анатолий Дидык. Хотя находятся и защитники «языкового вопроса» бывшего участника КВН.
Я не розумію чого так всі бомблять за російську Зе. Людина любить державу не тільки говорячи українською. Нехай він хоть на івріті говорить, але якщо він справді зробить для НАШОЇ держави краще, то нехай говорить як хоче.#дебати
Впрочем, многие так до конца и не поняли, зачем нужно было делать две сцены. Тем более, что в самом начале Петр Порошенко вместе с командой поддержки пришел на сцену к Владимиру Зеленскому, после чего кандидаты пожали друг другу руки.
Вторая сцена так и стоит без дела. Петя, зачем?! #дебати
Однако в момент, когда оба кандидата встали на колени после слов Владимира Зеленского о том, что тот готов сделать это перед любой матерью, потерявшей в боевых действиях сына, большинство пользователей «Твиттера» отметили, что Петр Порошенко повернулся к зрителям спиной.
В то же время лицом Петр Порошенко повернулся к державшей в руках флаг Украины Татьяне Рычковой, чей муж погиб в 2014 году в зоне АТО.
Для тысяч зрителей прямой эфир оказался зрелищем ярким и жарким — не в последнюю очередь потому, что «баттл» неожиданно закончился коллективным исполнением украинского гимна.
«Украина — самая стильная страна постсоветов», — выдыхает юзер derzam.
Источник:AFP 2019
Однако явного победителя в сетях не определили.
Сторонники Владимира Зеленского остались довольны выступлением своего кандидата. Как, например, бывший игрок сборной Украины, ныне спортивный комментатор Евгений Левченко.
Если честно, то Зеленский после 15-20 минут выглядел очень хорошо. Все по делу. Отвечал на вопросы. Порошенко же практически ни на один вопрос не ответил, но умело говорил. Думаю, что Порошенко мало кто верит и он не переубедил. А вообще круть, что есть дебаты! Слава Україні! ??