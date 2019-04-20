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01:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дебаты Порошенко и Зеленского: соцсети о главном политическом шоу Украины

На стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского — первые в подобном формате в истории современной Украины. Соцсети не обошли это событие стороной.

Штабы загодя долго согласовывали время и формат проведения дебатов. По итогам первого тура шоумен Зеленский набрал 30% голосов, а действующий глава государства Порошенко — почти 16%.

Дискуссия на стадионе «Олимпийский» началась в 19:00 по Киеву. На стадионе возвели две сцены, сторонников каждого из кандидатов приглашали к каждой из сцен, а в центре возвели кордон.

Изначально предполагалось, что каждый из кандидатов будет выступать со своей сцены.

Многих позабавило, что на каждой из двух сцен перед сторонниками соответствующих кандидатов оказался свой ведущий, и они переговаривались между собой.

Но не меньше шуток вызвали выступления музыкантов перед началом политического баттла.

На «половине Порошенко» выступала пауэр-фолк-группа Kozak System, а у Зеленского — проект «Мачете», возглавляемый долго жившим в Москве криворожцем Ярославом Малым, что позабавило пользователей сетей.

Пользователи обратили внимание, что у Зеленского, в отличие от Порошенко, выше популярность онлайн, когда половина стадиона, предназначенная для сторонников Порошенко, заполнилась куда быстрее.

В соседних с Украиной странах впечатлились происходящим в Киеве.

«Смотрю дебаты Зеленского и Порошенко. Это очень круто», — пишет белорусский пользователь Илья Товкач.

«Посмотреть, позавидовать», — размышляет жительница Подмосковья Татьяна Бегачёва.

Некоторые пользователи стали сравнивать эти дебаты с рэп-баттлом.

Российский рэп-портал The Flow устроил даже своё обсуждение разговора на повышенных тонах на сцене «Олимпийского».

Часть зрителей впечатлилась от фразы комика-кандидата Зеленского: «Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».

Но не всех эти риторические приёмы убеждают. Более того, в адрес Владимира Зеленского сыпались обвинения в недостаточно сильном владении украинским языком.

«У Зеленского начинает барахлить аккумулятор украинского языка», — иронизирует юзер Анатолий Дидык. Хотя находятся и защитники «языкового вопроса» бывшего участника КВН.

Впрочем, многие так до конца и не поняли, зачем нужно было делать две сцены. Тем более, что в самом начале Петр Порошенко вместе с командой поддержки пришел на сцену к Владимиру Зеленскому, после чего кандидаты пожали друг другу руки.

Однако в момент, когда оба кандидата встали на колени после слов Владимира Зеленского о том, что тот готов сделать это перед любой матерью, потерявшей в боевых действиях сына, большинство пользователей «Твиттера» отметили, что Петр Порошенко повернулся к зрителям спиной.

В то же время лицом Петр Порошенко повернулся к державшей в руках флаг Украины Татьяне Рычковой, чей муж погиб в 2014 году в зоне АТО.

Для тысяч зрителей прямой эфир оказался зрелищем ярким и жарким — не в последнюю очередь потому, что «баттл» неожиданно закончился коллективным исполнением украинского гимна.

«Украина — самая стильная страна постсоветов», — выдыхает юзер derzam.

Источник: AFP 2019

Однако явного победителя в сетях не определили.

Сторонники Владимира Зеленского остались довольны выступлением своего кандидата. Как, например, бывший игрок сборной Украины, ныне спортивный комментатор Евгений Левченко.

Противники артиста ехидно отметили его нежелание продолжить дискуссию с нынешним президентом Порошенко на общественном телевидении.

«Господин Зеленский приедет на общественное или два стендапа в один вечер это двойной гонорар?» — задалась вопросом украинская певица Александра Кольцова.

Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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