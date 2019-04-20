«Вы главный проводник олигархов». Что сказали Зеленский и Порошенко на дебатах
О будущем Украины, Коломойском и преклонении перед Путиным.
О будущем Украины, Коломойском и преклонении перед Путиным.
В Киеве 19 апреля прошли дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины — действующим руководителем государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
«Ведомости» собрали главные заявления обоих политиков. Получилась почти полная расшифровка их спора.
Зеленский: «Мог ли я, простой парень из Кривого Рога подумать, что буду бороться за кресло президента против человека, которого мы выбрали президентом в 2014 году. Я и сам был за господина Порошенко. Я вам объясню, почему мы ошиблись.
Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Первый — прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист. Обычно он появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой — такой себе Петр второй. Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит «Путин, я тебе покажу». А второй тихонько с господином Медведчуком передает приветики в Москву.
Первый говорит, что в платежках за коммуналку будет минус. А второй тихонько делает Роттердам + (формула расчета оптовых цен на электроэнергию на Украине — «Ведомости»). Первый говорит: «Я открываю школу», а второй постоянно тихонько открывает магазины Roshen. Первый говорит «Доллар будет по 10 гривен», а второй делает по 30 гривен. Поэтому, господин Порошенко, я тут со своей командой. Я не политик, я просто человек, который пришел сломать эту систему. Я — результат ваших ошибок и обещаний. И вы это понимаете".
Порошенко: «Наконец-то мы дождались, пока команда оппонента осмелилась появиться перед украинским народом. Право украинского народа — знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны против нашего государства.
Мы стоим сегодня перед внешними вызовами. Вызовами, которые требуют от президента международного опыта. Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы шаг за шагом строили пять лет?
Как собирается выполнять функции верховного главнокомандующего? Начали курс молодого бойца? Надо было начинать пять лет назад, а Владимир прятался от повесток военкомата. Если нет ответов на эти вопросы, он слабый кандидат. Он не сможет сдерживать Путина. Владимир не мечтает затянуть Украину в Российскую империю, но Путин мечтает.
Мы имеет обертку. Дорогую, яркую. И каждый в ней может найти
Зеленский: «Как так получилось, что Украина самое бедное государство при самом богатом президенте? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не нашли за несколько лет? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Не хотели бы принять участие в эксперименте и прожить на полторы тысячи гривен пенсии хотя бы месяц. Как можно было посылать на верную смерть 24 моряка в Керченский пролив? Почему не сидят убийцы Майдана?».
Порошенко: «Оказывается украинский народ, украинская армия и верховный главнокомандующий виноваты в том, что гибнут украинские люди. Если б вы были на фронте, видели Иловайск и Дебальцево, у вас бы не было таких вопросов. Виноватые за Иловайск и Дебальцево — Путин и российская агрессия и тот, кто развалил украинскую армию. А мы ее отстраивали, когда вы прятались.
Если б вы знали, в каком состоянии я принял государство. Без денег на казначейском счете, без армии. А вы тогда Украину оскорбляли. Выставляли проституткой, чтоб заработать себе денег. Тогда, когда Украине нужна была каждая кроха помощи, когда стоял вопрос выживет Украина или нет.
Мы, украинцы, сохранили государство, создали международную солидарность, сделали шаг в Евросоюз, заместили российские рынки и сделали свободную торговлю с ЕС. За пять лет со мной Украина сделала больше, чем было сделано за четверть века.
Вы сказали, что будете учиться. Сели бы вы самолет к пилоту, который сел за штурвал, чтоб поучиться? В операционную, где хирург будет учится?
Зеленский: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Я много раз был на территории антитеррористической операции, было много съемок «95 Квартала». Относительно Путина: я никогда с ним не говорил, а знаю, что вы говорили, начиная с 2014 года. Я не был в России с начала войны, это снова ложь. Относительно главнокомандующего — сейчас идет война и вы задаете вопросы. Но вы должны ответить, почему война еще идет! Значит такой вы главнокомандующий! По поводу кота в мешке — лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.
Вопрос от народа: почему ваши люди все имеют по две пары рук (отсылка к цитате Порошенко, что он будет отрубать руки за хищения в оборонной сфере, но позже расследования показали, что хищениями в оборонной сфере могли заниматься приближенное к президенту чиновники — «Ведомости»). Какова судьба незаконной добычи янтаря? Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в магазинах Москвы? Правда ли, есть конфеты Roshen есть в пайках у повстанцев ЛНР и ДНР?"
Порошенко: «Абсолютно все, что говорит Владимир — ложь. Про отрубленные руки — я не палач и не судья. Президент создает условия для судопроизводства. Никто из моих друзей не имел отношение к коррупции. Как будут обоснованные подозрения, они перестанут быть моими друзьями и сядут.
Когда ваш
Зеленский: «Все люди, которые нарушают закон — Свинарчуки, Гладковские (фигуранты расследования о хищениях в оборонной сфере — “Ведомости”) и если среди них потом будет Коломойский — все сядут за решетку. Это серьезное дело. Сядут тогда, когда нарушат закон. Вы сказали, что я партнер Коломойского. У нас так сложилось, что все каналы принадлежат олигархам — Коломойский, Пинчук, Ахметов и господин президент. И вы меня приглашали работать на “5-й канал”. Но я не пошел. Я свободный человек и считаю, что президент не может быть олигархом. Президент должен быть человек из народа».
Порошенко: «Мы должны закончить войну, обеспечив отпор российскому агрессору. И не в Киеве, как говорит Зеленский, лежит ключ от войны. И не на коленях нужно ползти к Путину, чтоб защитить государство. Нам нужно строить армию, государство, защищать язык, беречь и оборонять Украину, нашу нацию».
Вы называли Украину проституткой, а украинцев хохлами. Вы издевались над нашим государством. А лишь один раз, когда вы обидели Кадырова (глава Чечени Рамзан Кадыров — «Ведомости»), вы тут же перед ним извинились. Когда вы извинитесь перед Украиной за проститутку?
Зеленский: «О Кадырове. Никогда в жизни с ним не общался. Точка. Что касается колен, слова вырваны из контекста. Когда началась война, когда были уже на Майдане наши люди, были погибшие, я обращался к каждому из президентов. Я обращался к Януковичу и говорил: пожалуйста, уйдите, уйдите с должности президента, успокойтесь. Далее я обратился к Путину, это все была одна речь. Я сказал: я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину. И это правда. По поводу колен, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я сейчас готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего парня с фронта, своего сына. Я сейчас стану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женой, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю».
Оба встают на колени.
Зеленский: «У Петра Алексеевича было очень много достижений: безвиз, томос, язык, армия. Все, что вы писали на билбордах. Но мне кажется странным, что
Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми, с ментальностью XXI века".
Порошенко: «Я должен признать, что вы талантливый актер. Сегодня кроме десятка голословных обвинений, мы от господина Зеленского не услышали ничего насчет стратегии, ни о направлениях или шагах и о решительных позициях, которыми мы должны защитить государство. Из ваших ответов понятно, что вы пока живете прошлым. Что вы пока что готовы распространять лишь неправду. Что вы пока что продолжаете линию, которую вы пытались использовать на канале вашего партнера Коломойского “1+1”. Канале, который предоставил вам охрану, технику, юридическое обеспечение, все, чтобы вы имели возможность захватить наше государство. Наша общая позиция — мы должны защитить государство от вас. Вы — не Голобородько (фамилия персонажа Зеленского в сериале “Слуга народа”, где он играет президента — “Ведомости”) и сюда приехали не на троллейбусе или велосипеде. Вы главный проводник олигархов. И точно — одного беглого олигарха. Вы сегодня закрыли свою декларацию за 18-й год. Почему вы прячетесь от украинского народа? Мы не услышали вашей стратегии. Хочу обратиться к поклонникам господина Зеленского. 21 числа нам надо не отдать государство Путину и Коломойскому на разворовывание».
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