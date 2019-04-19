Порошенко выступил на национальных теледебатах один
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/ — Это было последнее выступление действующего президента Украины перед «днем тишины».
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/ — Это было последнее выступление действующего президента Украины перед «днем тишины».
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко воспользовался правом выступления на национальных теледебатах, которые организовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) за счет средств госбюджета.
Порошенко использовал все эфирное время, поскольку его оппонент Владимир Зеленский в студию не явился. Как ранее сообщалось, Зеленский участвовать в этом мероприятии отказался, поскольку в пятницу кандидаты уже провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» в присутствии 22 тысяч зрителей.
Теледебаты, которые стали фактически предвыборной агитацией действующего президента, начались с сообщения модератора Мирославы Барчук о возможном теракте.
Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить теракт. У вас есть возможность, кто боится, оставить зал.
В это время в студию, где собрались несколько десятков человек, вошел Порошенко, который заявил, что он, несмотря на угрозу теракта, остается.
После этого президент начал выступление. Вопросы, которые задали Порошенко журналисты и эксперты, касались внешней политики, демографии, легализации оружия, проблем экономики, обмена заложниками, расследованию дела о расстрелах на «майдане». Отвечая на них, кандидат, по сути, не сказал ничего нового — отличного от того, что он декларировал ранее.