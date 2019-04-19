Дебаты в Киеве завершились гимном в исполнении Порошенко и поцелуем Зеленского
Кандидаты обменялись взаимными обвинениями и после завершения публичных прений не пожали друг другу руки.
Кандидаты обменялись взаимными обвинениями и после завершения публичных прений не пожали друг другу руки.
В Киеве 19 апреля на стадионе «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Порошенко обвинил в бедах страны Россию, а шоумен назвал себя «приговором» для действующего главы Украины. Также оба кандидата почтили память павших украинцев в Донбассе: Зеленский встал на колени перед собравшимися на арене людьми, а Порошенко — преклонил колено перед флагом страны, повернувшись к публике спиной.
В конце мероприятия Порошенко пытался перекричать толпу, исполняя гимн страны и хватаясь за сердце, а Зеленский приветствовал публику и целовался с женой. По окончании встречи кандидаты не пожали друг другу руки.
Первым на дебатах выступил Зеленский, — так решил выпавший жребий. Шоумен начал задавать присланные гражданами Украины вопросы Петру Порошенко. В частности, артист поинтересовался у лидера Украины, почему самый богатый президент возглавляет самое бедное европейское государство, как поджигателя принадлежащего Порошенко магазина Roshen нашли всего за четыре часа, как прожить на пенсию в полторы тысячи гривен (около шести тысяч рублей) и многое другое. Зеленский после этого любезно предложил Порошенко самому выбрать, на какой вопрос отвечать.
Кроме того, украинский лидер выразил сомнение в том, что Зеленский сможет противостоять президенту РФ Владимиру Путину, добавив, что при шоумене Украина может вернуться в состав «Российской империи».
По словам Зеленского, он не политик, а простой человек, который хочет сломать систему, и добавил: «Вы не пророк, я не Моисей, мы не можем вести Украину! Украина идет в Европу! Я иду на один срок, и через пять лет будет другой президент. Я держу кулаки, чтобы вашего [Порошенко] окружения в политике не было». Также шоумен пообещал сделать все, чтобы прекратить войну в Донбассе, и призвал Порошенко «перестать издеваться на страной».
Действующий президент страны, выступая на сцене, несколько раз подходил к шоумену. Оба постоянно кричали; Зеленский, эмоционально задавая вопросы, несколько раз переходил на русский язык.
«Я предлагаю, чтобы она [дискуссия] была продолжена сейчас на [телеканале] “Общественном”. Мы задаем вопрос Украине, тем, кто на этом стадионе (это десятки тысяч людей): имеют ли они право знать свое будущее, потому что сегодня, кроме обвинений, от Зеленского мы не услышали ничего ни по поводу стратегии, ни по поводу дальнейших шагов, ни по поводу решительных позиций, как мы должны защитить страну», — обратился Порошенко.
31 марта состоялись выборы президента Украины, по результатам которых во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Второй тур состоится 21 апреля.
По данным мониторинга электоральных настроений украинцев, проведенного социологической группой «Рейтинг» в период с 5 по 10 апреля, во втором туре за Зеленского планируют голосовать 61% из тех, кто определился с выбором и намерен прийти на избирательные участки. За действующего президента Порошенко намерены отдать голоса 24% респондентов. Не определились с выбором кандидата 15% опрошенных, а 10% вообще не намерены голосовать.
Генри Достоевский
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