Полиция опровергла получение звонка о возможном теракте на украинских дебатах

Отмечается, что в это время в телестудии находился действующий президент Петр Порошенко.
Ранее 19 апреля кандидаты на пост президента Украины уже приняли участие в предвыборных прениях на стадионе «Олимпийский».
В ходе дебатов Зеленский встал на колени, чтобы попросить прощения у всех украинцев, которые потеряли своих родных в ходе боевых действий в Донбассе. Порошенко сделал то же самое, но встал лишь на одно колено и спиной к собравшимся на стадионе, поцеловав руку представительнице своей команды, которая держала флаг страны.
31 марта на Украине прошли выборы президента. Лидерами первого тура стали кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,24% голосов и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,95%.
Поскольку никто из кандидатов не набрал нужных для победы 50% голосов, Зеленский и Порошенко встретятся во втором туре, назначенном на 21 апреля.