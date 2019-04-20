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01:54 (мск), источник: Известия

Полиция опровергла получение звонка о возможном теракте на украинских дебатах

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко опроверг информацию о поступлении сообщения о возможном теракте в студии «Общественного ТВ» во время предвыборных дебатов. Об этом 19 апреля сообщает телеканал «112 Украина».

Источник: Reuters

Отмечается, что в это время в телестудии находился действующий президент Петр Порошенко.

Ранее 19 апреля кандидаты на пост президента Украины уже приняли участие в предвыборных прениях на стадионе «Олимпийский».

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В ходе дебатов Зеленский встал на колени, чтобы попросить прощения у всех украинцев, которые потеряли своих родных в ходе боевых действий в Донбассе. Порошенко сделал то же самое, но встал лишь на одно колено и спиной к собравшимся на стадионе, поцеловав руку представительнице своей команды, которая держала флаг страны.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Лидерами первого тура стали кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,24% голосов и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,95%.

Поскольку никто из кандидатов не набрал нужных для победы 50% голосов, Зеленский и Порошенко встретятся во втором туре, назначенном на 21 апреля.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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