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04:07 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/ — В документе, в частности, приведен список «безосновательных обвинений в адрес России со стороны американских СМИ».

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Источник: AFP 2019

Посольство РФ в Соединенных Штатах опубликовало в пятницу 120-страничный доклад, в котором приведены примеры необоснованных обвинений США в связи с приписываемым вмешательством в президентские выборы 2016 года, а также перечислены действия российских дипломатов, чтобы опротестовать обвинения американской стороны.

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«Почти три года прошло с того момента, как первая сфабрикованная новость появилась в американских СМИ на тему “российского вмешательства” и “сговора”, чтобы дискредитировать президента Дональда Трампа, а затем саботировать его деятельность на посту, в том числе усилия по стабилизации российско-американских отношений», — говорится в докладе.

«Расследование [спецпрокурора Роберта Мюллера] не показало никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках Москвы или попытках “подорвать демократию”. Все это время Россия указывала на сфабрикованный характер этих инсинуаций», — говорится в заявлении диппредставительства.

В докладе, подготовленном российскими дипломатами, приведен список «безосновательных обвинений в адрес России со стороны американских СМИ», в числе которых перечислены статьи газет The New York Times, The Washington Post, Politico, телеканалов CNN и NBC.

Также в нем отражены примеры нападок на российское посольство и прессу и примеры истерии из-за «хакерского вмешательства России по всему миру».

Посольство в своем докладе подготовило список безосновательных обвинений со стороны американских политиков и официальных лиц. Так, диппредставительство приводит ссылки на заявления Министерства внутренней безопасности США, ряда законодателей и членов американской администрации. Кроме того, в нем приведен ряд беспочвенных обвинений со стороны американских экспертов.

AP 2019
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

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