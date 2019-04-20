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05:21 (мск), источник: Известия

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США за покупку С-400

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News

Источник: РИА "Новости"

«Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter», — рассказал источник издания в турецком минобороны.

Еще один собеседник подтвердил, что Анкара найдет замену в случае отказа Вашингтона предоставить ей F-35. Однако вероятность приобретения Су-57 не прокомментировал.
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В свою очередь турецкая газета Yeni Akit сообщила, что Россия завершила все правовые процедуры, связанные со сбытом и продажей за рубеж истребителей пятого поколения Су-57, а Турция уже якобы настроилась на их покупку,

Москва и Анкара договорились о поставках С-400 «Триумф» в 2017 году.

Штаты неоднократно заявляли о своем недовольстве приобретением страной-членом НАТО российских систем ПВО и угрожали Турции санкциями и остановкой поставок истребителей F-35.

Анкара обещала не отказываться от сделки с Москвой из-за давления.

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