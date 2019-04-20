Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США за покупку С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35
«Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не
В свою очередь турецкая газета Yeni Akit сообщила, что Россия завершила все правовые процедуры, связанные со сбытом и продажей за рубеж истребителей пятого поколения Су-57, а Турция уже якобы настроилась на их покупку,
Москва и Анкара договорились о поставках С-400 «Триумф» в 2017 году.
Штаты неоднократно заявляли о своем недовольстве приобретением
Анкара обещала не отказываться от сделки с Москвой