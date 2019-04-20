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07:21 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/ — Вынесение приговора россиянке, которая находится под стражей уже девять месяцев, назначено на 26 апреля.

Источник: AP 2019

Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом свидетельствуют документы, направленные в пятницу прокуратурой США в суд по делу Бутиной.

«Рекомендуем приговорить Бутину к 18 месяцам заключения», — говорится в документах, представленных судье Тане Чаткэн, которая председательствует на процессе над Бутиной.

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Ранее в пятницу защита россиянки настаивала на вынесении ей приговора к сроку заключения, не превышающему уже отбытый. Теперь окончательное решение будет зависеть от Чаткэн. Вынесение приговора Бутиной, которая находится в заключении уже девять месяцев, назначено на 26 апреля.

«Бутина не была шпионом в традиционном смысле, она не является обученным офицером разведки. Но совершенные ею действия были предприняты от лица российских властей, эти действия могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности США», — говорится в материалах суда.

Изначально прокуратура намеревалась рекомендовать приговорить Бутину к заключению на два года, однако решила сократить этот срок в связи с активным сотрудничеством россиянки со следствием.

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