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08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп назвал доклад Мюллера сфабрикованным и призвал привлечь его к правосудию

Президент США Дональд Трамп считает доклад спецпрокурора Роберта Мюллера сфабрикованным. В своем Twitter он призвал привлечь работавших над докладом к ответственности за «серьезные преступления». По словам, господина Трампа речь может идти об измене и шпионаже.

Источник: AP 2019

«Большая, крупная, пустая трата времени, энергии и денег — $30 млн, если быть точным (речь идет о докладе господина Мюллера.— “Ъ”)», — написал господин Трамп.

Теперь, наконец, пришло время перевернуть столы и отдать правосудию некоторых очень больных и опасных людей, которые совершили очень серьезные преступления, возможно, даже шпионаж или измену.
Дональд Трамп
президент США
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Также он назвал сфабрикованными высказывания в докладе о нем «определенных людей», некоторые из них — «полным бредом». Господин Трамп добавил, что никогда не соглашался на дачу показаний, а доклад был написан «18 разгневанными демократами- трампоненавистниками».

Напомним, генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс США полную версию итогового доклада Роберта Мюллера. Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе господина Трампа. Тем не менее господин Мюллер не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре.

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