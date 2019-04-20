Трамп назвал доклад Мюллера сфабрикованным и призвал привлечь его к правосудию

«Большая, крупная, пустая трата времени, энергии и денег — $30 млн, если быть точным (речь идет о докладе господина Мюллера.— “Ъ”)», — написал господин Трамп.
Теперь, наконец, пришло время перевернуть столы и отдать правосудию некоторых очень больных и опасных людей, которые совершили очень серьезные преступления, возможно, даже шпионаж или измену.
Дональд Трамппрезидент США
Также он назвал сфабрикованными высказывания в докладе о нем «определенных людей», некоторые из них — «полным бредом». Господин Трамп добавил, что никогда не соглашался на дачу показаний, а доклад был написан «18 разгневанными демократами- трампоненавистниками».
Напомним, генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс США полную версию итогового доклада Роберта Мюллера. Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе господина Трампа. Тем не менее господин Мюллер не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре.