Вице-премьер РФ Борисов обсудил с Асадом российское участие в восстановлении Сирии
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU —
«В течение последних четырех месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться. В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны. Я надеюсь, что все запланированные на прошлой встрече договоренности будут реализованы», — сказал на встрече Асад.
«Мы после нашей декабрьской встречи действуем в рамках достигнутых договоренностей и пока не видим срывов запланированных мероприятий. Убежден, что все наши усилия, направленные на восстановление экономики Сирии, станут успешными», — сказал он.
В декабре прошлого года в ходе заседания
Помимо того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между минпромторгами двух стран, рамочное соглашение, парафировано соглашение в области жилищного строительства и общественных работ, меморандум о взаимопонимании между деловыми советами.