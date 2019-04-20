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11:50 (мск), источник: Интерфакс

Вице-премьер РФ Борисов обсудил с Асадом российское участие в восстановлении Сирии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Вице-премьер Юрий Борисов и президент Сирии Башар Асад провели переговоры по вопросам российской помощи в восстановлении экономики Сирии. Сирийский лидер выразил надежду, что двусторонние договоренности в этой сфере будут выполнены.

Источник: РИА "Новости"

«В течение последних четырех месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться. В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны. Я надеюсь, что все запланированные на прошлой встрече договоренности будут реализованы», — сказал на встрече Асад.

Со своей стороны Борисов выразил уверенность в успешности усилий по восстановлению сирийской экономики.

«Мы после нашей декабрьской встречи действуем в рамках достигнутых договоренностей и пока не видим срывов запланированных мероприятий. Убежден, что все наши усилия, направленные на восстановление экономики Сирии, станут успешными», — сказал он.

В декабре прошлого года в ходе заседания российско-сирийской межправкомиссии, которую с российской стороны возглавляет Борисов, страны заключили ряд коммерческих соглашений в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Сирии.

Помимо того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между минпромторгами двух стран, рамочное соглашение, парафировано соглашение в области жилищного строительства и общественных работ, меморандум о взаимопонимании между деловыми советами.

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