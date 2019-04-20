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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей сети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на листы бумаги, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский держал в руках во время дебатов со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко.

Источник: AFP 2019

На фотографиях видно, что нижний лист озаглавлен как «Мои вопросы», а некоторые записи на нем сделаны на русском языке: например, схема ответа на вопрос.

Снимками заинтересовался, в частности, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, распространивший их в Twitter.

«“Мои вопросы” — большими буквами. Чтобы не перепутал с ответами. Бывает», — иронизирует «Креативна Сотня».

«Хоть и дебаты идут на украинском, думает и читает Зеленский все-таки на русском», — отмечает Telegram-канал «Медиатехнолог».

Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей, также мероприятие транслировали телеканалы, в том числе российские. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», трансляции дебатов, которые вели российские медиа, набрали более двух миллионов просмотров.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Согласно результатам социологических исследований, Зеленский почти в три раза опережает Порошенко по популярности среди определившихся с выбором избирателей.

Порошенко и Зеленский: предвыборные дебаты на русском языке
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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