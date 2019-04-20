В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — написал Разумков.
Он также прикрепил скриншоты с фрагментами выступлений президента Украины Петра Порошенко в 2014—2015 годах, в которых употреблялось слово «повстанцы».
Ранее в ВСУ прокомментировали диалог Порошенко и Зеленского на дебатах, которые прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
«“У нас “повстанцев” нет. У нас есть российская агрессия”, — напоминание президента Украины. Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда», — говорится в сообщении ВСУ на странице в Facebook.
Как сообщает «РИА Новости», в ходе дебатов Зеленский задал вопрос: «Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?».
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