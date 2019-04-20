Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума в 2019 году

Опрос Reuters/Ipsos показал, что только 37% взрослого населения США одобряют работу Дональда Трампа. Это на 3% меньше, чем результаты аналогичного опроса от 15 апреля, и на 6% ниже мартовского показателя.
При этом половина респондентов считают, что господин Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничали с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов.
Противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. Отмечается, что после публикации доклада число граждан, считающих, что Дональд Трамп или «кто-то близкий к нему нарушил закон», достигло 68% (+19%). Также 47% участников опроса посчитали, что президент должен подать в отставку.
Опрос проводился с 18 по 19 апреля по всей стране. В нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет, из которых 924 ознакомились с докладом спецпрокурора.
Генпрокурор США Уильям Барр 18 апреля передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного попыткам российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года. Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».