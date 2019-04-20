Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии. «Искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог
Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии. «Искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог
Так Лукашенко прокомментировал собственные слова, сказанные им во время послания белорусскому народу и парламенту.
В ходе выступлений 19 апреля президент заявил, что «тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой — получит мощнейший отпор».
По словам Лукашенко, «некоторые политики» в России неправильно интерпретировали эти слова и решили, что они относятся к Москве. Эти фразы были направлены «против тех, кто попытается это сделать», пояснил Лукашенко.