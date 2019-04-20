Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"А можно еще с девочками": едкая шутка Путина взорвала Сеть
Водитель оригинально объяснил полиции, почему превысил скорость
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Умерла Ирина Цывина
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске
Савельева и Сафонов поделились снимками с семейной прогулки с сыном
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Порошенко позвонил в США жаловаться, а его поздравили
Тысячи людей пройдут по улицам без одежды - СМИ
Безрукова, Бузова и другие звезды на «Белой вечеринке»
«Словно девочка-школьница»: Подольская показала фото без макияжа
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
16:27 (мск), источник: ТАСС

В день «тишины» на Украине Порошенко опубликовал «компромат» на жену Зеленского

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Петр Порошенко накануне выборов президента Украины, в день, когда запрещена любая агитация, обнародовал видео, которое свидетельствует о том, что жена его оппонента Владимира Зеленского Елена в 2014 году якобы за деньги разместила план передвижения украинских войск в Донбассе.

Источник: AFP 2019

Соответствующее видео Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале.

Видео, которое опубликовано на канале Порошенко, является репостом записи со страницы из Facebook, которая носит название «Референдум о вступлении Украины в США» и содержание которой является агитацией за действующего украинского президента.

Видео
Харьковчане разочарованы дебатами в Киеве и не хотят давать новый шанс Порошенко

На записи демонстрируется Facebook-страница Елены Зеленской, в частности ее публикация, сделанная 16 апреля 2014 года. Голос за кадром, комментирующий видео, говорит о том, что в тот день она сделала репост публикации Facebook-страницы «Life Новости», на которой предлагалось вознаграждение в сумме 15 тыс. рублей тому, кто предоставит видео передвижения украинских войск в Донбассе.

«Друзья, времени уже мало, но еще есть шанс спасти Украину. Это не шутки, это серьезно», — прокомментировал Порошенко обнародованный им материал в Telegram-канале и попросил его «донести каждому».

В субботу на Украине предвыборный день «тишины», когда запрещена любая агитация. В воскресенье страну ожидает второй тур президентских выборов. Люди будут выбирать между действующим главой государства и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Он описал пожар в Нотр-Даме почти за 200 лет до событий 15 апреля
"У нас с американцами действительно разное отношение к воинскому долгу"
Следователи определили место, откуда начался пожар в Нотр-Даме
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии Быкова
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Ученые: пластик из Индийского океана загадочно исчезает
Номер Медведевой в латексной юбке сравнили с порно
В Сиднее поймали акулу-убийцу
Спорт
Невероятный Капризов. Пять главных звезд ЦСКА Они принесли ЦСКА Кубок Гагарина
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Где та тонкая грань безопасности и человечности? 614
Школа в 1,5 часах от дома. 180
Готовка. 160
Коррекция в обычной школе не работает 144
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь