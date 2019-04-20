В день «тишины» на Украине Порошенко опубликовал «компромат» на жену Зеленского

Соответствующее видео Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале.
Видео, которое опубликовано на канале Порошенко, является репостом записи со страницы из Facebook, которая носит название «Референдум о вступлении Украины в США» и содержание которой является агитацией за действующего украинского президента.
На записи демонстрируется Facebook-страница Елены Зеленской, в частности ее публикация, сделанная 16 апреля 2014 года. Голос за кадром, комментирующий видео, говорит о том, что в тот день она сделала репост публикации Facebook-страницы «Life Новости», на которой предлагалось вознаграждение в сумме 15 тыс. рублей тому, кто предоставит видео передвижения украинских войск в Донбассе.
«Друзья, времени уже мало, но еще есть шанс спасти Украину. Это не шутки, это серьезно», — прокомментировал Порошенко обнародованный им материал в Telegram-канале и попросил его «донести каждому».
В субботу на Украине предвыборный день «тишины», когда запрещена любая агитация. В воскресенье страну ожидает второй тур президентских выборов. Люди будут выбирать между действующим главой государства и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским.