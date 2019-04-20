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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Снятие Зеленского с выборов будет самоубийством власти, считает эксперт

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Если суд удовлетворит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, это станет самоубийством для действующей власти, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Источник: Reuters

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько.

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«Ничего не выйдет. Это попытка в какой-то мере растормошить, подраконить. Не верю, что может быть решение сегодня, которое снимет Зеленского с выборов», — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, согласно украинскому законодательству, основанием для снятия кандидата с выборов президента может быть решение суда.

«Теоретически, с точки зрения права, да, это возможно в любой момент, и даже постфактум после выборов. Но с точки зрения политического процесса… сегодня это невозможно. Конечно, в полной мере такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», — сказал эксперт.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

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17:57 (мск)© Ньюстюб
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