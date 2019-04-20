В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед
Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед
Силы, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС), пытаются атаковать подразделения ЛНА на южном и восточном направлениях, сказал
О том, что на южных окраинах Триполи идут тяжелые бои, сообщает в субботу Reuters со ссылкой на местных жителей. За две недели в результате военных столкновений в Ливии погибли 220 человек, передает агентство.
4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.