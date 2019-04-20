Морозов: снятие Зеленского с выборов будет концом украинской политики

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько.
«И без того плохой спектакль превращать в ужасный и наиглупейший было бы непростительно даже для таких плохих актёров, как Порошенко и компания», — сказал Морозов.
По его словам, если регистрация Зеленского кандидатом в президенты будет отменена, то это будет означать «конец украинской политики».
«Впрочем, в современной Украине возможен даже такой фарс, но с явным признаком трагифарса. Обнуление даже таких квазивыборов будет концом украинской государственности», — сказал сенатор.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.