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21:27 (мск), источник: РИА Новости

Морозов: снятие Зеленского с выборов будет концом украинской политики

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Отмена регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины будет концом украинской политики и государственности, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Источник: РИА Новости

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько.

«И без того плохой спектакль превращать в ужасный и наиглупейший было бы непростительно даже для таких плохих актёров, как Порошенко и компания», — сказал Морозов.

По его словам, если регистрация Зеленского кандидатом в президенты будет отменена, то это будет означать «конец украинской политики».

«Впрочем, в современной Украине возможен даже такой фарс, но с явным признаком трагифарса. Обнуление даже таких квазивыборов будет концом украинской государственности», — сказал сенатор.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

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