Слушания по иску о снятии Зеленского с выборов перенесли

По словам адвоката Андрея Хилько, подавшего иск, судебное заседание должно было пройти в 21:00 (совпадает с мск). Однако в украинских СМИ появилась информация, что один из членов судейской коллегии находится на другом слушании. В связи с этим заседание перенесли на 22:00.
Сам Хилько заявил, что будет просить суд перенести заседание.
«Я буду ходатайствовать в суде, чтобы суд перенёс заседание и привлёк вторую сторону. Возможно, сторона ответчика не знает об этом иске», — сказал он журналистам перед началом заседания, трансляцию вели украинские СМИ.
Он также отказался пояснить суть исковых требований и мотивацию, отметив, что расскажет об этом в ходе заседания.
Как официальный наблюдатель от общественной организации я за последние три недели подал более восьми исков… Я определил из публикаций, которые делал кандидат, который является сегодня ответчиком, что они нарушают закон.
На сайте Судебной власти Украины говорится, что дело № 855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского действительно будет рассматриваться в субботу, 20 апреля, в Шестом апелляционном суде.
В штабе Зеленского подтвердили информацию о том, что в отношении него подан иск. Представитель кандидата Дмитрий Разумков заявил, что это «не фейк, но бред».
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что снятие лидера первого тура с выборов будет равносильно госперевороту. Это приведет к срыву избирательного процесса и утрате легитимности власти на Украине, считает он.
«Утопающий хватается за соломинку. Безумный сценарий», — написал парламентарий в твиттере.
Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что у иска об отмене регистрации Зеленского кандидатом нет перспектив.
«Ничего не выйдет. Это попытка в какой-то мере растормошить, подраконить. Не верю, что может быть решение сегодня, которое снимет Зеленского с выборов», — сказал Бортник РИА Новости.
По его мнению, в полной мере такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти.