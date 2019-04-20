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20 апреля, источник: РИА Новости

Горяча украинская ночь: суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В субботу, 20 апреля, в «день тишины» перед вторым туром выборов, малоизвестный украинский адвокат Андрей Хилько заявил, что шестой апелляционный административный суд Киева вечером рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости"

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя», — написал Хилько на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, судебное заседание должно стартовать в 21:00 по Киеву — время совпадает с московским. Хилько также пригласил на брифинг журналистов, с которыми намеревался перед заседанием «обсудить судебный процесс».

Сам Хилько в соцсетях активно поддерживает действующего президента и соперника Зеленского во втором туре выборов — Петра Порошенко.

На сайте Судебной власти Украины говорится, что дело № 855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского действительно будет рассматриваться в субботу, 20 апреля, в Шестом апелляционном суде.

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Две причины для снятия с выборов

Сразу после появления новости о судебном заседании на Украине начали спорить: имеет ли суд право снять Зеленского с выборов? Ясность внес политический эксперт Юрий Романенко.

Он сообщил, что по закону есть только два основания для снятия кандидата: смерть и собственноручное заявление.

«Зачем это делают? А просто чтобы подорвать легитимность нового главы государства. Мелко, подло, как их души. Бьют по женам, по всему. Такова их жажда власти. Больше ада, больше треша: згорiла хата, гори i сарай (сгорел дом, гори и сарай). У меня все», — написал Романенко в Facebook.

В комментариях к посту пользователь Алла Юрчак разъяснила, что производство открыто только вчера — 19.04.2019, ответчиком выступает не ЦИК, а третье лицо, которое может вообще не появляться на заседании, а только будет вынуждено исполнять решение суда.

«Такое впечатление, что этот Хилько просто решил попиариться!» — отметила Юрчак.

Ситуацию прокомментировал и бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов. В своем Telegram-канале он написал, что суду не удастся снять Зеленского с выборов.

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«Сегодня какой-то лох, с целью прославиться, подал в административный суд иск о незаконности регистрации Зеленского. Суд открыл производство. Люди волнуются», — написал Портнов.

Он заявил, что суд обязан открывать производство, но выводы делать рано.

«Буду очень краток. Суд обязан формально открывать производство. Но ноль шансов. И главный лох, и локальный могут расслабиться. Завтра «дембель», — категоричен Портнов.

Адвокат, который хочет стать президентом

Сам Хилько выложил в Facebook пост, где сообщил, что получает «оскорбления, угрозы и запугивания».

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«Вы необъективны, оба кандидата декларируют демократию, ее проявление есть свободное обращение в суд. Посмотрите список дел за последний месяц, множество людей подают иски по нарушению закона. Я лично подаю иски, как наблюдатель, определяя нарушения. Как кандидат Зеленский, так и кандидат Порошенко четыре раза фигурировали в моих исках за последние три недели. Не опускайтесь до угроз, это ни к чему не приведет», — написал Хилько.

Судя по его аккаунту в Facebook, у адвоката огромные политические амбиции. Например, на «обложке» страницы в социальной сети красуется надпись: «Хилько — президент 2030». Так что малоизвестный юрист наверняка захотел стать популярным и попасть в новости рядом с фамилией Зеленского — фаворита избирательной гонки.

Политолог Андрей Золотарев в комментарии для издания Украина.ру отметил, что истец — «мутная личность с сомнительной кредитной историей в адвокатских кругах».

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«Ходят слухи о том, что это “подментованный” адвокат — понимаете, то есть тот, который под “конторскими” ходит», — пояснил Золотарев.

«Поэтому сама персона (истца. — Прим. ред.) уже вызывает вопросы. Но тут (в истории с иском. — Прим. ред.) может быть две версии. Безусловно, это может быть, так сказать, стремление к славе мирской, этого тоже отбрасывать нельзя. Ну и нельзя исключить — конечно, это главная версия — агонизирующий и теряющий все избирательный штаб Петра Алексеевича Порошенко. Армия Венка не пришла, подмога не пришла, подкрепления не прислали. Особенно после провальных для Петра Порошенко итогов шоу-дебатов на “Олимпийском” остается только занести жену Зеленского на “Миротворец” и отправлять адвокатов (в суд. — Прим. ред.)», — сказал политолог.

По его мнению, иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты подали для того, чтобы поставить под вопрос его победу на выборах.
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