Горяча украинская ночь: суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя», — написал Хилько на своей странице в Facebook.
По словам адвоката, судебное заседание должно стартовать в 21:00 по Киеву — время совпадает с московским. Хилько также пригласил на брифинг журналистов, с которыми намеревался перед заседанием «обсудить судебный процесс».
Сам Хилько в соцсетях активно поддерживает действующего президента и соперника Зеленского во втором туре выборов — Петра Порошенко.
На сайте Судебной власти Украины говорится, что дело № 855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского действительно будет рассматриваться в субботу, 20 апреля, в Шестом апелляционном суде.
Две причины для снятия с выборов
Сразу после появления новости о судебном заседании на Украине начали спорить: имеет ли суд право снять Зеленского с выборов? Ясность внес политический эксперт Юрий Романенко.
Он сообщил, что по закону есть только два основания для снятия кандидата: смерть и собственноручное заявление.
«Зачем это делают? А просто чтобы подорвать легитимность нового главы государства. Мелко, подло, как их души. Бьют по женам, по всему. Такова их жажда власти. Больше ада, больше треша: згорiла хата, гори i сарай (сгорел дом, гори и сарай). У меня все», — написал Романенко в Facebook.
В комментариях к посту пользователь Алла Юрчак разъяснила, что производство открыто только вчера — 19.04.2019, ответчиком выступает не ЦИК, а третье лицо, которое может вообще не появляться на заседании, а только будет вынуждено исполнять решение суда.
«Такое впечатление, что этот Хилько просто решил попиариться!» — отметила Юрчак.
Ситуацию прокомментировал и бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов. В своем Telegram-канале он написал, что суду не удастся снять Зеленского с выборов.
«Сегодня какой-то лох, с целью прославиться, подал в административный суд иск о незаконности регистрации Зеленского. Суд открыл производство. Люди волнуются», — написал Портнов.
Он заявил, что суд обязан открывать производство, но выводы делать рано.
«Буду очень краток. Суд обязан формально открывать производство. Но ноль шансов. И главный лох, и локальный могут расслабиться. Завтра «дембель», — категоричен Портнов.
Адвокат, который хочет стать президентом
Сам Хилько выложил в Facebook пост, где сообщил, что получает «оскорбления, угрозы и запугивания».
«Вы необъективны, оба кандидата декларируют демократию, ее проявление есть свободное обращение в суд. Посмотрите список дел за последний месяц, множество людей подают иски по нарушению закона. Я лично подаю иски, как наблюдатель, определяя нарушения. Как кандидат Зеленский, так и кандидат Порошенко четыре раза фигурировали в моих исках за последние три недели. Не опускайтесь до угроз, это ни к чему не приведет», — написал Хилько.
Судя по его аккаунту в Facebook, у адвоката огромные политические амбиции. Например, на «обложке» страницы в социальной сети красуется надпись: «Хилько — президент 2030». Так что малоизвестный юрист наверняка захотел стать популярным и попасть в новости рядом с фамилией Зеленского — фаворита избирательной гонки.
Политолог Андрей Золотарев в комментарии для издания Украина.ру отметил, что истец — «мутная личность с сомнительной кредитной историей в адвокатских кругах».
«Ходят слухи о том, что это “подментованный” адвокат — понимаете, то есть тот, который под “конторскими” ходит», — пояснил Золотарев.
«Поэтому сама персона (истца. — Прим. ред.) уже вызывает вопросы. Но тут (в истории с иском. — Прим. ред.) может быть две версии. Безусловно, это может быть, так сказать, стремление к славе мирской, этого тоже отбрасывать нельзя. Ну и нельзя исключить — конечно, это главная версия — агонизирующий и теряющий все избирательный штаб Петра Алексеевича Порошенко. Армия Венка не пришла, подмога не пришла, подкрепления не прислали. Особенно после провальных для Петра Порошенко итогов шоу-дебатов на “Олимпийском” остается только занести жену Зеленского на “Миротворец” и отправлять адвокатов (в суд. — Прим. ред.)», — сказал политолог.
По его мнению, иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты подали для того, чтобы поставить под вопрос его победу на выборах.
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