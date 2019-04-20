Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
У каршеринга украли более 100 машин (все они «Мерседесы»)
Венсан Кассель стал отцом в третий раз
Галкин пришел в шоу Ивлеевой и разыграл Урганта с Киркоровым
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Заворотнюк, Савельева и другие звезды, скрывавшие рождение своих детей
Сколько воды в день нужно пить на самом деле
Бурят 30 лет жил с болтами вместо зубных имплантов
Порошенко позвонил в США жаловаться, а его поздравили
Тысячи людей пройдут по улицам без одежды - СМИ
Безрукова, Бузова и другие звезды на «Белой вечеринке»
«Словно девочка-школьница»: Подольская показала фото без макияжа
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Чем рискуют покупатели квартир под снос
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
20 апреля, источник: РИА Новости

В штабе Порошенко заявили, что непричастны к иску о снятии Зеленского

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Штаб президента Украины Петра Порошенко не имеет никакого отношения к иску наблюдателя Андрея Хилько, который просит суд отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты, заявил представитель украинского президента Олег Медведев.

Источник: Reuters

Суд в Киеве в субботу вечером, за несколько часов до второго тура выборов, рассматривает иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. В штабе Зеленского, которого, по данным соцопросов, готовы поддержать более 70% жителей Украины, этот иск уже назвал «бредом».

По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признание кандидата недееспособным.

Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов.
Олег Медведев
представитель украинского президента (цитата по «Громадське ТВ»)

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

Выборы на Украине
20 апреляНазвана причина подачи иска о снятии Зеленского с выборов
20 апреляГоряча украинская ночь: суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов
20 апреляСлушания по иску о снятии Зеленского с выборов перенесли
 Франция отправит танки и военных к границам России
США начали 'давать урок России в Венесуэле': чем он нам грозит
Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов
В России добились компенсаций морального вреда почти на 3 млрд
Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии Быкова
Олейник проиграл нокаутом в главном бою UFC в Санкт-Петербурге
Ученые: пластик из Индийского океана загадочно исчезает
В Сиднее поймали акулу-убийцу
«Зенит» одолел «Краснодар», забив на последних секундах
Спорт
ЦСКА потерял двух защитников, «Локо» не дожал в большинстве Больше всех рады "Зенит" и "Краснодар".
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Черная королева Франции 423
дети в общественном транспорте 405
ММКФ-2019: White Party 234
Школа в 1,5 часах от дома. 212
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь