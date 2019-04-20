В штабе Порошенко заявили, что непричастны к иску о снятии Зеленского

Суд в Киеве в субботу вечером, за несколько часов до второго тура выборов, рассматривает иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. В штабе Зеленского, которого, по данным соцопросов, готовы поддержать более 70% жителей Украины, этот иск уже назвал «бредом».
По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признание кандидата недееспособным.
Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов.
Олег Медведевпредставитель украинского президента (цитата по «Громадське ТВ»)
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.