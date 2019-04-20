Названа причина подачи иска о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько, подавший иск в суд с требованием отменить регистрацию кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, обвинил политика в подкупе избирателей
Адвокат Андрей Хилько, подавший иск в суд с требованием отменить регистрацию кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, обвинил политика в подкупе избирателей
В исковом заявлении Хилько, также являющийся наблюдателем от организации «Украинская ассоциация акционеров», отмечает, что размещение Зеленским в Facebook объявления о начале регистрации на дебаты на стадионе «Олимпийский», было подкупом.
В качестве доказательства он привел скриншот со страницы Зеленского, пишет «РИА Новости».
«Я ссылаюсь на доказательство, а именно фотографию страницы ответчика, где написан этот текст», — заявил Хилько.
20 апреля за 9,5 часов до начала второго тура выборов шестой апелляционный административный суд начал рассмотрение иска. Представители Зеленского, присутствующие в суде в качестве ответчиков, назвали требование Хилько бредом и попросили суд не удовлетворять иск.
С аналогичной просьбой выступил представитель ЦИК Украины.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, в связи с чем на 21 апреля назначили второй тур. В него прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать порядка 70% избирателей.