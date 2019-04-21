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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался снимать кандидатуру Владимира Зеленского с выборов накануне голосования. Никаких противоправных действий с его стороны не увидели. Прямая трансляция слушания велась на YouTube.

Источник: Reuters

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

Заявление подал наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Он требовал отменить решение Центризбиркома о регистрации кандидата, ссылаясь на его посты в соцсетях якобы с доказательствами подкупа избирателей.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, действующий президент Петр Порошенко — почти в два раза меньше.

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