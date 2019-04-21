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07:24 (мск), источник: Известия

Роберт Де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»

Полным неудачником назвал президента США Дональда Трампа знаменитый американский актер Роберт Де Ниро. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило издание The Guardian

Источник: AFP 2019

Де Ниро заявил, что «дал шанс» Трампу после избрания президентом, но тот показал себя «полным неудачником».

Кроме того, актер обвинил Трампа в том, что у того отсутствует всякое представление о морали и этике, даже «гангстерской», поскольку, якобы, президент не держит своего слова.

11 июня Де Ниро нецензурно выругался, говоря о Трампе, во время выступления на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке.

9 января Де Ниро заявил, что за время президентства Трамп стал хуже, превратился в настоящего расиста и сторонника превосходства белой расы. По словам актера, у которого шестеро детей смешанного расового происхождения, он волнуется за их будущее.

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