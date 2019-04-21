На Украине начался второй тур выборов президента

Во второй тур прошли два кандидата — шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. В первом туре, который состоялся 31 марта, они набрали 30,24% голосов избирателей 15,95% соответственно.
Согласно данным последнего опроса группы «Рейтинг» (12—16 апреля), среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, за господина Зеленского готовы проголосовать 73%, за господина Порошенко — 27%.
Опрос Киевского международного института социологии показал, что шоумена готовы поддержать 72,2% украинцев, а действующего президента — 25,4%.
В пятницу, 19 апреля, кандидаты провели дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Площадку для поединка выбрал оппонент господина Порошенко, наотрез отказавшись от традиционного формата дискуссии в эфире общественного телеканала.