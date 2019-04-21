Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос

У действующего главы государства Петра Порошенко по состоянию на 12:00 — 28,2% голосов.
По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.
На своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. Приведенные данные экзитполов РИА Новости получило за пределами страны.
Были анонимно опрошены 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.