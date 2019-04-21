Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Эстонии не стала молчать, встретившись с Путиным
У каршеринга украли более 100 машин (все они «Мерседесы»)
19 продуктов, которые помогут взбодриться
Сколько заработали Алла Пугачева и ее близкие за 14 лет
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Сотня нежданных ХиросимПочему астероидные взрывы в сотни килотонн случаются над нашими головами так внезапно
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске
Савельева и Сафонов поделились снимками с семейной прогулки с сыном
Навка высказалась о концерте Пугачевой
Убийство: что прояснилось о смерти Цывиной
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Сын Рудковской, дочь Лепса и другие звезды на вечеринке Tatler
Собчак, Дапкунайте: звезды на открытии выставки в ГУМе
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Посольство Германии в России: как там внутри
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
12Военный переворот в Судане
14:56 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский набирает 71,8 процента голосов, показал опрос

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, следует из данных экзитполов компании New Image Marketing Group, которые есть в распоряжении РИА Новости.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

У действующего главы государства Петра Порошенко по состоянию на 12:00 — 28,2% голосов.

По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.

На своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. Приведенные данные экзитполов РИА Новости получило за пределами страны.

Были анонимно опрошены 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

Читайте также

Онлайн-трансляция
РИА НовостиКоммерсантъ-ОнлайнТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Франция отправит танки и военных к границам России
США начали 'давать урок России в Венесуэле': чем он нам грозит
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Белоруссия временно ограничила поставки нефти из России
На Шри-Ланке задержали семь подозреваемых в терактах
В Китае «авианосец» взлетел в небо (видео)
«Хватай и беги»: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить жить в Африку
Спорт
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда Это была великая игра
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дети
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске 7 апреля Платону исполнилось 6 лет
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь