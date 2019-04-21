Зеленского оштрафовали за демонстрацию избирательного листа

«Сейчас будет выписан штраф, и он будет оплачен», — сказал спикер в штабе, его слова приводит «РИА Новости».
По мнению стражей порядка, политик умышленно нарушил тайну голосования, отмечает РБК.
После того как правоохранители составили административный протокол, они уехали.
Зеленский проголосовал в колледже морского и речного флота, расположенном в киевском районе Оболонь. На участке политика встретила активистка Femen. Девушка разделась, обнажив надпись на животе «Он кот в мешке», и прокричала «Хватит насиловать страну!».
После голосования политик рассказал, что утром жена поставила ему трек американского рэпера Эминема «для настроения», а после зачитал несколько строчек по просьбе работников СМИ.
21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются действующий президент Украины Порошенко и Зеленский. Согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать порядка 70% избирателей.