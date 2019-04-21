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15:39 (мск), источник: Известия

Зеленского оштрафовали за демонстрацию избирательного листа

Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за демонстрацию заполненного бюллетеня, что запрещено законодательством страны. Об этом свидетельствует трансляция из его штаба в конгрессно-выставочном центре «Парковый».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас будет выписан штраф, и он будет оплачен», — сказал спикер в штабе, его слова приводит «РИА Новости».

По мнению стражей порядка, политик умышленно нарушил тайну голосования, отмечает РБК.

После того как правоохранители составили административный протокол, они уехали.

Зеленский проголосовал в колледже морского и речного флота, расположенном в киевском районе Оболонь. На участке политика встретила активистка Femen. Девушка разделась, обнажив надпись на животе «Он кот в мешке», и прокричала «Хватит насиловать страну!».

После голосования политик рассказал, что утром жена поставила ему трек американского рэпера Эминема «для настроения», а после зачитал несколько строчек по просьбе работников СМИ.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются действующий президент Украины Порошенко и Зеленский. Согласно последним опросам, за Зеленского готовы проголосовать порядка 70% избирателей.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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