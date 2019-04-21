Опубликовано видео столкновений в Панкисском ущелье в Грузии
В Панкисском ущелье в Грузии начались столкновения местных жителей с грузинскими силовиками, сообщается о 27 пострадавших, в их числе — 15 спецназовцев.
В Панкисском ущелье в Грузии начались столкновения местных жителей с грузинскими силовиками, сообщается о 27 пострадавших, в их числе — 15 спецназовцев.
Полиция применяет газ и резиновые пули. Чеченцы, живущие в Панкиси, протестуют против строительства новой гидроэлектростанции «Хадори 3». На место событий выехали главы МВД, Минприроды и Минрегионразвития Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили выразила готовность «подключиться к урегулированию обстановки».
Столкновения местных жителей с полицией продолжаются в Панкисском ущелье в Грузии. Как сообщает ФАН со ссылкой на министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарию, 15 сотрудников отряда специального назначения и 12 гражданских получили ранения различной степени тяжести.
Живущие в Панкисском ущелье кистинцы — этнические чеченцы — выступают против строительства новой гидроэлектростанции «Хадори 3». Власти Грузии пытаются начать строительные работы с начала весны 2019 года, но это не удается сделать
Жители опасаются, что строительство ГЭС отрицательно скажется на окружающей среде и они будут вынуждены покинуть свои дома.
По словам Гахарии, 21 апреля местные пытались помешать движению техники и начали забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Кроме того, были мобилизованы дополнительные силы спецназа. В результате столкновений пострадали также журналисты, присутствовавшие на месте событий.
Заместитель главы Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе заявил, что МВД призывает подчиняться требованиям полиции.
«В противном случае полиция будет действовать с полной строгостью. В случае необходимости будут использованы специальные меры», — отметил он.
Уже сейчас там находятся
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность «подключиться к урегулированию» конфликта. Кистинцы не собираются прекращать протесты и начали разбивать палаточный городок. «Мы не дадим права строить здесь гидроэлектростанцию. Останемся и ночью, и днем. Мы зажгли огонь и поставим палатки», — заявила местная жительница журналистам.
Панкисское ущелье расположено на севере Грузии в верховьях реки Алазани, на которой собираются строить ГЭС «Хадори 3». В ущелье расположены села, в которых живут кистинцы — грузинские чеченцы, переселившиеся туда еще в
Во время Второй Чеченской войны кроме мирных жителей в Панкиси укрывались боевики, к примеру — отряд полевого командира Руслана Гелаева. Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое абхазской стороной. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются до 800 чеченских сепаратистов и около сотни иностранных наемников, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз боевиков.
К середине лета 2004 года силами грузинского спецназа и сил ФСБ России Панкисское ущелье было зачищено от боевиков.
Тем не менее, незаконные вооруженные формирования продолжали использовать Панкисское ущелье как базу до августа 2008 года, когда в ходе Осетинской войны были частично уничтожены, а частично — ушли на территорию Дагестана и Ингушетии.
По ряду данных, от 50 до 200 кистинцев вступили в «Исламское государство» (запрещено в РФ) в 2012—2014 годах и уехали воевать в Сирию. В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил что игиловцы используют Панкиси «в своих интересах», передает НСН.
Спустя две недели после этого посол США в Грузии Ян Келли и президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетили Панкисское ущелье, где пообщались с местными жителями. Грузинский лидер отказался комментировать слова главы МИД РФ. Американский дипломат заявил, что США очень тесно сотрудничают с Грузией в вопросе борьбы с терроризмом, а в ущелье «нет базы террористов».