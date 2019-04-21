Exit poll: Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины
КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00.
КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00.
«Зеленский — 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%», — заявила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на брифинге.
Второй тур прошел в воскресенье. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский.
В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. При этом полиция к 19.00 часам получила 1167 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел.