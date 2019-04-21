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20:18 (мск), источник: РИА Новости

Exit poll: Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00.

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«Зеленский — 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%», — заявила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на брифинге.

Второй тур прошел в воскресенье. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. При этом полиция к 19.00 часам получила 1167 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел.

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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