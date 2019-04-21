Петр Порошенко признал поражение на выборах
Выступая на
Выступая на
«Наша команда будет защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Наша команда будет защищать безвиз, потому что новые члены конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть и планируют признать электронное декларирование, а именно оно было условием безвиза», — сказал Петр Порошенко.
«Я готов помочь новому президенту войти в курс дела до мельчайших деталей. Больше того — я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Сеть, которую мы так заботливо выстраивали годами», — сказал он журналистам.
Петр Порошенко заявил, что позвонит Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой. Позже господин Зеленский сообщил, что господин Порошенко поздравил его по телефону.
Владимир Зеленский, выступая в своем штабе, поблагодарил всех украинцев и пообещал никогда их не подводить.
Согласно данным Национального