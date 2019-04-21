Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс
КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
«Мы будем действовать, в любом случае, в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать, я думаю, у нас будут замены кадровые, в любом случае, будем продолжать минское направление», — отметил он.
Кандидат от партии «Слуга народа» также назвал своей задачей номер один возвращение на Украину «всех заключенных и пленных».
Зеленский заявил также, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
«Мы будем вести очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить огонь в Донбассе. В ближайшее время мы расскажем наш план действий, мы все сообщим нашим журналистам, блогерам», — сказал он на брифинге в воскресенье.
Зеленский отказался сообщить подробности плана, отметив, что сообщит их в ближайшее время. «Нашей избирательной компанией мы показали, что можем делать, что у нас сильная молодая команда. У нас есть креативные идеи, но нам нужна ваша помощь», — сказал Зеленский, обратившись к журналистам.