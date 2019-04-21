Явка на выборах президента Украины составила 62,05%
КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 (совпадает с мск) составила 62,05%, сообщается на сайте ЦИК.
КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 (совпадает с мск) составила 62,05%, сообщается на сайте ЦИК.
Результаты представлены по данным 190 из 199 округов.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 мск, побеждает в выборах.