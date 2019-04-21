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22:37 (мск), источник: РИА Новости

Явка на выборах президента Украины составила 62,05%

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 (совпадает с мск) составила 62,05%, сообщается на сайте ЦИК.

Источник: Reuters

Результаты представлены по данным 190 из 199 округов.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 мск, побеждает в выборах.

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Во время загрузки произошла ошибка.
20:57 (мск)© Ньюстюб
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