Эксперты предупредили о последствиях возврата к бюджетной медицине
Он обойдется дороже, чем постепенное развитие страховой модели, считают они.
Он обойдется дороже, чем постепенное развитие страховой модели, считают они.
Менять систему финансирования здравоохранения в России с обязательного медицинского страхования (ОМС) на бюджетное нецелесообразно, пишут эксперты Высшей школы экономики в докладе «Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития».
Дискуссия о будущем ОМС обострилась: сколько тратит государство на содержание медицинских страховщиков, возможно ли передать их функции территориальным фондам ОМС (ТФОМС). В марте 2018 г. председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала систему ОМС неэффективной и предложила перейти на прямое финансирование здравоохранения из бюджета. А Минфин и ЦБ проводили экспертные совещания о повышении роли страховщиков в финансировании здравоохранения, рассказывали «Ведомостям»
В бюджетной модели государство само и финансирует, и «лечит», в модели ОМС оно выступает заказчиком. Были большие ожидания, что эффективность системы здравоохранения вырастет при ОМС, пишут авторы доклада, они оправдались не в полной мере. Одна из причин — чиновники обязаны обеспечивать устойчивое финансирование клиник, а после майских указов президента Путина 2012 г. — еще и резко повысить зарплаты врачам и медперсоналу.
Но в государственной клинике оборудование может годами не использоваться, обращают внимание авторы доклада: средства на приобретение нового томографа есть, но в системе ОМС не запланированы средства на оплату исследований на новом томографе.
К примеру, обязательства страховщика должны быть сбалансированы размерами страховых взносов, но в ОМС взносы определяются не оценкой будущих расходов на медицинское обслуживание, а политическими решениями о налоговой нагрузке на работодателей и бюджет (платит за неработающих), пишут они. Финансирование страховщиков ОМС из фондов ОМС постоянно корректируется — расходы и доходы нестабильны. Правда, и ответственности страховщики не несут: если расходы на медицинскую помощь превысили их средства, они обращаются в ТФОМСы за субсидиями.
Но система ОМС имеет значительные плюсы, полагают авторы: здравоохранение в ней финансируется целевым страховым взносом, оно меньше зависит от сиюминутных бюджетных приоритетов. В такой системе можно выравнивать финансирование регионов, экономить деньги в одном секторе здравоохранения и направлять в другой. Хорошо и то, что страховщик контролирует качество медицинской помощи. Человек в системе ОМС в отличие от бюджетной может выбирать клинику, не ограничиваясь теми, что имеются в его регионе, может жаловаться страховщику на низкое качество оказанных услуг.
У людей могут возникнуть проблемы с лечением за пределами региона проживания, в ведомственных и частных клиниках. Снизится и конкуренция между клиниками. С исчезновением «единого мешка денег» системы ОМС придется финансировать медицину дополнительными субсидиями из бюджета, предупреждает автор доклада, директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин, а в такой системе финансируются «свои учреждения для своих граждан.
А затем постепенно перейти на рисковую модель здравоохранения, считает Высшая школа экономики: передать страховщикам ответственность за риски переплаты за медицинскую помощь, а в случае экономии — право распоряжаться частью средств. Но для внедрения такой системы нужны большие усилия государства, говорит Шишкин: через
Бюджетная модель может давать хорошие результаты, особенно в переходные, кризисные периоды, рассуждает завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский, но в среднем система подготовки кадров на госслужбе слабее системы подготовки кадров в частных организациях, повышение эффективности здравоохранения должно обеспечиваться структурами, которые будут получать от этого прибыль. Это могли бы быть и управляющие компании, но страховые компании уже есть и имеют достаточно серьезное лобби, а президент неоднократно говорил о страховой модели здравоохранения.
В ближайшие три года