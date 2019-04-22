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01:43 (мск), источник: Ведомости

Эксперты предупредили о последствиях возврата к бюджетной медицине

Он обойдется дороже, чем постепенное развитие страховой модели, считают они.

Источник: Ведомости

Менять систему финансирования здравоохранения в России с обязательного медицинского страхования (ОМС) на бюджетное нецелесообразно, пишут эксперты Высшей школы экономики в докладе «Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития».

Дискуссия о будущем ОМС обострилась: сколько тратит государство на содержание медицинских страховщиков, возможно ли передать их функции территориальным фондам ОМС (ТФОМС). В марте 2018 г. председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала систему ОМС неэффективной и предложила перейти на прямое финансирование здравоохранения из бюджета. А Минфин и ЦБ проводили экспертные совещания о повышении роли страховщиков в финансировании здравоохранения, рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры страховых компаний, федеральный чиновник и представитель ЦБ: начать предлагалось с нескольких регионов.

В бюджетной модели государство само и финансирует, и «лечит», в модели ОМС оно выступает заказчиком. Были большие ожидания, что эффективность системы здравоохранения вырастет при ОМС, пишут авторы доклада, они оправдались не в полной мере. Одна из причин — чиновники обязаны обеспечивать устойчивое финансирование клиник, а после майских указов президента Путина 2012 г. — еще и резко повысить зарплаты врачам и медперсоналу.

Но есть и другие проблемы. Например, правила использования средств ОМС ограничивают возможности частных клиник: государственные имеют доступ к государственным субсидиям и могут «впрок» закупать медицинское оборудование — частники покупают за свои и дороже.

Но в государственной клинике оборудование может годами не использоваться, обращают внимание авторы доклада: средства на приобретение нового томографа есть, но в системе ОМС не запланированы средства на оплату исследований на новом томографе.

Между страховщиками ОМС нет конкуренции: они не могут, например, предложить клиентам программу дешевле, но с меньшим выбором клиник. В действующей системе ОМС недостаточно работают страховые принципы, объясняют эксперты Высшей школы экономики.

К примеру, обязательства страховщика должны быть сбалансированы размерами страховых взносов, но в ОМС взносы определяются не оценкой будущих расходов на медицинское обслуживание, а политическими решениями о налоговой нагрузке на работодателей и бюджет (платит за неработающих), пишут они. Финансирование страховщиков ОМС из фондов ОМС постоянно корректируется — расходы и доходы нестабильны. Правда, и ответственности страховщики не несут: если расходы на медицинскую помощь превысили их средства, они обращаются в ТФОМСы за субсидиями.

Но система ОМС имеет значительные плюсы, полагают авторы: здравоохранение в ней финансируется целевым страховым взносом, оно меньше зависит от сиюминутных бюджетных приоритетов. В такой системе можно выравнивать финансирование регионов, экономить деньги в одном секторе здравоохранения и направлять в другой. Хорошо и то, что страховщик контролирует качество медицинской помощи. Человек в системе ОМС в отличие от бюджетной может выбирать клинику, не ограничиваясь теми, что имеются в его регионе, может жаловаться страховщику на низкое качество оказанных услуг.

Возврат к бюджетной модели финансирования здравоохранения не выход, уверены эксперты Высшей школы экономики: сэкономить, возможно, удастся — на содержании фондов ОМС и медицинских страховщиков, но только сначала; дальше регионам придется увеличить расходы на здравоохранение на 66%, посчитали они.

У людей могут возникнуть проблемы с лечением за пределами региона проживания, в ведомственных и частных клиниках. Снизится и конкуренция между клиниками. С исчезновением «единого мешка денег» системы ОМС придется финансировать медицину дополнительными субсидиями из бюджета, предупреждает автор доклада, директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин, а в такой системе финансируются «свои учреждения для своих граждан.

ОМС должна продолжать существовать, убежден Шишкин: систему можно модернизировать, т. е. увеличивать прозрачность, развивать конкуренцию, делать тарифы более обоснованными.

А затем постепенно перейти на рисковую модель здравоохранения, считает Высшая школа экономики: передать страховщикам ответственность за риски переплаты за медицинскую помощь, а в случае экономии — право распоряжаться частью средств. Но для внедрения такой системы нужны большие усилия государства, говорит Шишкин: через два-три года ее можно тестировать в нескольких регионах, а в 2024—2025 гг. решить, стоит ли распространить ее на всю Россию.

Бюджетная модель может давать хорошие результаты, особенно в переходные, кризисные периоды, рассуждает завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский, но в среднем система подготовки кадров на госслужбе слабее системы подготовки кадров в частных организациях, повышение эффективности здравоохранения должно обеспечиваться структурами, которые будут получать от этого прибыль. Это могли бы быть и управляющие компании, но страховые компании уже есть и имеют достаточно серьезное лобби, а президент неоднократно говорил о страховой модели здравоохранения.

В ближайшие три года какие-то шаги по развитию страховой медицины будут сделаны, предполагает Омельяновский: может быть, не в медицинском страховании, а в лекарственном обеспечении. Тем не менее страховщики вряд ли станут участвовать в рисковой модели здравоохранения, пока не будет четко конкретизирована программа госгарантий, считает Омельяновский.

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