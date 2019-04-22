Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Водитель оригинально объяснил полиции, почему превысил скорость
42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью
Звездные гости и шикарный торт: как Пугачева отметила 70-летие
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Заворотнюк, Савельева и другие звезды, скрывавшие рождение своих детей
Умерла Ирина Цывина
Боярская, Асмус, Климова: все звезды на открытии ММКФ 2019
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Лолита, Лепс, Гвердцители: звезды на вручении премии в Кремле
Миддлтон выбрала для пасхальной службы платье-пальто McQueen
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Кто первый?: Яковлева о групповом изнасиловании
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Чем рискуют покупатели квартир под снос
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
12Военный переворот в Судане
03:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп и Макрон поздравили Зеленского с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Зеленского, который, по данным экзит-пола и предварительным данным ЦИК, лидирует во втором туре президентских выборов на Украине.

Источник: AP 2019

«Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в штабе кандидата.

Ранее господина Зеленского также поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, о чем сам кандидат в президенты сообщил в Facebook. «Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления», — поблагодарил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на продолжение сотрудничества альянса с Украиной после победы Владимира Зеленского. «Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Украина ценный партнер НАТО, и мы ждем продолжения нашего сотрудничества», — отметил господин Столтенберг в Twitter.

Читайте также
Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

Глава Европейского совета Дональд Туск также поздравил лидера голосования с победой во втором туре, подчеркнув, что 21 апреля — «решающий день для Украины». «Свободные выборы и мирная смена власти равняется сильной украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку», — написал он.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвал Владимира Зеленского продолжать «на полной скорости» проводить реформы и реализовывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, чтобы «украинский народ мог в полной мере извлечь из этого пользу». «Я поздравляю украинский народ с тем, что он показал свою демократическую зрелость», — прокомментировал он итоги выборов.

Согласно данным ЦИК, опубликованным после обработки 9,9% электронных протоколов, Владимир Зеленский лидирует с 72,72% голосов, Петр Порошенко набирает только 24,95%. Явка составила 62,07%.

Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-ОнлайнРИА НовостиТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Ядерному миру — да, да, да
Как прошли дебаты кандидатов в президенты Украины
Петр Порошенко признал поражение на выборах
Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента
Опубликовано видео столкновений в Панкисском ущелье в Грузии
Вторая Россия? Как Португалия вышла из кризиса
В Китае «авианосец» взлетел в небо (видео)
«Хватай и беги»: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Спорт
Гол Гулиева помог «Спартаку» победить «Енисей» в матче ЧР Футболист сыграл впервые после дорожного инцидента 10 апреля, в результате которого он нанес травмы гражданину США
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Популярные темы на «Детях»
Тем, кто не хочет ждать. 188
Что делать с мамой? 105
Очень активный ребенок. Перерастет? 91
в 2 года дочка ростом 75 см 85
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь