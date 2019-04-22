Трамп и Макрон поздравили Зеленского с победой на выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Зеленского, который, по данным
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Владимира Зеленского, который, по данным
«Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в штабе кандидата.
Ранее господина Зеленского также поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, о чем сам кандидат в президенты сообщил в Facebook. «Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления», — поблагодарил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на продолжение сотрудничества альянса с Украиной после победы Владимира Зеленского. «Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Украина ценный партнер НАТО, и мы ждем продолжения нашего сотрудничества», — отметил господин Столтенберг в Twitter.
Глава Европейского совета Дональд Туск также поздравил лидера голосования с победой во втором туре, подчеркнув, что 21 апреля — «решающий день для Украины». «Свободные выборы и мирная смена власти равняется сильной украинской демократии. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку», — написал он.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвал Владимира Зеленского продолжать «на полной скорости» проводить реформы и реализовывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, чтобы «украинский народ мог в полной мере извлечь из этого пользу». «Я поздравляю украинский народ с тем, что он показал свою демократическую зрелость», — прокомментировал он итоги выборов.
Согласно данным ЦИК, опубликованным после обработки 9,9% электронных протоколов, Владимир Зеленский лидирует с 72,72% голосов, Петр Порошенко набирает только 24,95%. Явка составила 62,07%.