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04:59 (мск), источник: "Российская газета"

Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в госдепе США.

Источник: Reuters

Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под «нефтяных» санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на «черное золото».

Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля. Еще пять (Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония) должны сделать это с 2 мая. В противном случае жесткие меры будут приняты и против них.

В Белом доме уверены, что «потрясения на нефтяном рынке» в связи с предстоящими событиями должны быть минимальными. Во-первых, предложение сейчас превышает спрос. Во-вторых, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обязались компенсировать долю Ирана.

Отношения Тегерана и Вашингтона резко испортились в мае прошлого года, когда американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. После этого в отношении Тегерана были восстановлены жесткие экономические санкции.

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