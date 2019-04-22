Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в госдепе США.
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в госдепе США.
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств
В Белом доме уверены, что «потрясения на нефтяном рынке» в связи с предстоящими событиями должны быть минимальными.
Отношения Тегерана и Вашингтона резко испортились в мае прошлого года, когда американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. После этого в отношении Тегерана были восстановлены жесткие экономические санкции.