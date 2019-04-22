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07:52 (мск), источник: Forbes

Зеленский побеждает на выборах президента Украины с почти трехкратным преимуществом

Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с разницей почти 50%, показывают данные ЦИК Украины. Большая часть голосов уже подсчитана.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Зеленский на выборах президента Украины, по последним данным, набрал 73,09%, действующий президент Петр Порошенко — 24,57% голосов. Украинский Центризбирком обработал 80,78% электронных протоколов.

Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области, отмечает «Интерфакс-Украина».

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Что говорят кандидаты

Порошенко признал поражение еще накануне вечером после публикации экзит-полов, которые единогласно предрекли безоговорочную победу Зеленского: «Я уйду из офиса, но хочу твердо заявить — я не уйду из политики. Я остаюсь в политике. Буду бороться за Украину. <…> Наша команда должна защитить наши достижения, которых мы добились с украинским народом. Защитить европолитическую стратегию и те принципы и цели, те рубежи, на которые мы вышли за последние пять лет и которые теперь, к сожалению, стоят под угрозой».

Порошенко добавил, что Зеленскому придется столкнуться с сильной оппозицией, но отметил, что сам он готов помогать новому президенту.

Зеленский заявил, что среди его приоритетных задач после инаугурации будут кадровые перестановки в правительстве, возвращение украинских военнопленных и выстраивание отношений с Россией. С Москвой он намерен взаимодействовать в Нормандском формате, который пообещал «перезагрузить». Кроме того, Зеленский пообещал защищать украинский язык.

Кто поздравил Зеленского

Поздравления Зеленскому уже направили глава Евросовета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо.

Как прошли выборы

Явка на выборы, по данным Центризбиркома Украины, составила 62% избирателей. Полиция Украины получила 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 17 уголовных дел. Штаб Зеленского сообщил о 1475 полученных заявлениях. В ЦИК заявили, что зафиксированные нарушения не повлияют на результат выборов.

Завершить подсчет всех голосов второго тура выборов президента украинский Центризбирком должен не позднее 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента страны должна состояться до 3 июня на торжественном заседании Верховной Рады, отмечает телеканал «112 Украина».

Второй тур выборов не уступил дебатам по эффектности
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07:42 (мск)© Ньюстюб
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РИА НовостиТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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