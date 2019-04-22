Зеленский побеждает на выборах президента Украины с почти трехкратным преимуществом
Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с разницей почти 50%, показывают данные ЦИК Украины. Большая часть голосов уже подсчитана.
Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с разницей почти 50%, показывают данные ЦИК Украины. Большая часть голосов уже подсчитана.
Владимир Зеленский на выборах президента Украины, по последним данным, набрал 73,09%, действующий президент Петр Порошенко — 24,57% голосов. Украинский Центризбирком обработал 80,78% электронных протоколов.
Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области, отмечает «Интерфакс-Украина».
Порошенко признал поражение еще накануне вечером после публикации
Порошенко добавил, что Зеленскому придется столкнуться с сильной оппозицией, но отметил, что сам он готов помогать новому президенту.
Зеленский заявил, что среди его приоритетных задач после инаугурации будут кадровые перестановки в правительстве, возвращение украинских военнопленных и выстраивание отношений с Россией. С Москвой он намерен взаимодействовать в Нормандском формате, который пообещал «перезагрузить». Кроме того, Зеленский пообещал защищать украинский язык.
Поздравления Зеленскому уже направили глава Евросовета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо.
Явка на выборы, по данным Центризбиркома Украины, составила 62% избирателей. Полиция Украины получила 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 17 уголовных дел. Штаб Зеленского сообщил о 1475 полученных заявлениях. В ЦИК заявили, что зафиксированные нарушения не повлияют на результат выборов.
Завершить подсчет всех голосов второго тура выборов президента украинский Центризбирком должен не позднее 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента страны должна состояться до 3 июня на торжественном заседании Верховной Рады, отмечает телеканал «112 Украина».