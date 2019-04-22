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09:28 (мск), источник: Ведомости

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Законопроект «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», разработанный Минстроем, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний — недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников. Публичное обсуждение проекта будет проводиться до 23 мая. Его предполагаемое вступление в силу — 1 января 2020 г.

В пояснительных документах к законопроекту приводится ссылка на поручение вице-премьера Виталия Мутко от 31 января 2019 г. Из справочных материалов следует, что на получение жилищных субсидий имеет право около 191 000 семей, но по факту ежегодно из Заполярья переселяется лишь 2500 семей. То есть при текущем финансировании проблема может быть решена только через 78 лет, констатируют эксперты министерства. При этом 79% стоящих в очереди на переселение относятся к наименее социально защищенным слоям населения — это инвалиды I и II групп, а также пенсионеры, что повышает социальную напряженность.

Разработчики документа рассчитывают, что за счет недропользователей на переселение жителей Заполярья удастся собрать не менее 44 млрд. руб. По подсчетам «Коммерсанта», первым обратившим внимание на документ, поступления могут составить порядка 60 млрд руб. в год.

Собеседник издания в финансово-экономическом блоке правительства отмечает, что законопроект вызовет много вопросов и в органах власти. «Как минимум бизнесу было обещано неувеличение налоговой нагрузки», — напоминает он.

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