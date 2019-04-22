Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сразу после итогов выборов Зеленский озвучил новую позицию по РФ
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
2-летний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
Жена Сергея Жукова перестала скрывать беременность
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Рита Дакота сделала липосакцию
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Яковлева рассказала о групповом изнасиловании
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
12Военный переворот в Судане
10:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев пожелал здравомыслия новому президенту Украины

Премьер-министр России заявил, что результаты голосования на выборах президента Украины показали «явный запрос на новые подходы» при решении имеющихся в стране проблем.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Как считает председатель правительства РФ, перед новым президентом «будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий».

У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.
Дмитрий Медведев 
премьер-министр России

При этом премьер выразил надежду на улучшение взаимоотношений России и Украины, отметив, что для этого есть шансы. Чтобы отношения между странами наладились, нужны честность, а также «прагматичный и ответственный подход», считает Дмитрий Медведев. При этом новому украинскому президенту нужно учитывать «все сложившиеся на Украине политические реалии», включая ситуацию на востоке страны.

Новость
Трамп и Макрон поздравили Зеленского с победой на выборах

«Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — добавил российский премьер.

После обработки 95% бюллетеней избирателей во втором туре президентских выборов на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский с 73,17% голосов.

За действующего украинского президента Петра Порошенко проголосовало 24,5%. Окончательные результаты выборов ЦИК намерен объявить 30 апреля.

Выборы на Украине: ждать ли перезагрузку отношений с Россией?
Во время загрузки произошла ошибка.
06:12 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-ОнлайнРИА Новости
Событий пока нет
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн, РИА Новости
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Как российским телезрителям рассказали о выборах на Украине
Ядерному миру — да, да, да
Зеленский побеждает на выборах с трехкратным преимуществом
Метеорологи дали долгосрочный прогноз погоды на май
Взрывы на Шри-Ланке уcтроили семеро смертников
Картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала в столице
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
На остров у берегов Австралии сбросят тонны крысиного яда
Военным морякам отказали в доплатах за походы в Сирию
Спорт
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Полузащитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Элиф Элмас входит в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита»
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
За красивые глаза. Тест хэтчбека Skoda Scala  Чешская марка меняет имидж! И, похоже, это первая Skoda, которую можно купить только за дизайн
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Очень активный ребенок. Перерастет? 137
в 2 года дочка ростом 75 см 132
Как близко жить с родителями 114
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 77
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь