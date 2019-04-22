Дмитрий Медведев пожелал здравомыслия новому президенту Украины

Как считает председатель правительства РФ, перед новым президентом «будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий».
У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.
При этом премьер выразил надежду на улучшение взаимоотношений России и Украины, отметив, что для этого есть шансы. Чтобы отношения между странами наладились, нужны честность, а также «прагматичный и ответственный подход», считает Дмитрий Медведев. При этом новому украинскому президенту нужно учитывать «все сложившиеся на Украине политические реалии», включая ситуацию на востоке страны.
«Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — добавил российский премьер.
После обработки 95% бюллетеней избирателей во втором туре президентских выборов на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский с 73,17% голосов.
За действующего украинского президента Петра Порошенко проголосовало 24,5%. Окончательные результаты выборов ЦИК намерен объявить 30 апреля.