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11:27 (мск), источник: RNS

Янукович поздравил Зеленского с победой во втором туре выборов

Экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства. Обращение опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Источник: Reuters

«Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в обращении.

Бывший президент также подчеркивает, что сейчас украинский народ «радикализирован» и «расколот».

«Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край», — говорится в обращении.

Вину за это Янукович возлагает на действующего президента Украины Петра Порошенко и его соратников.

«Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий», — добавил Янукович.

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Он также отметил, что перед Зеленским сейчас стоят нелегкие задачи.

«Сейчас перед вами стоят нелегкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев», — заявил Янукович.

Янукович добавил, что хочет «низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор».

«Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их», — добавил Янукович.

Второй тур выборов президента на Украине состоялся 21 апреля. По состоянию на 10:38 по московскому времени ЦИК Украины обработала 95,87% протоколов. Зеленский набирает 73,14% голосов избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,52% голосов.

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Коммерсантъ-ОнлайнРИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, РИА Новости, ТАСС
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