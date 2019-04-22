Янукович поздравил Зеленского с победой во втором туре выборов

«Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в обращении.
Бывший президент также подчеркивает, что сейчас украинский народ «радикализирован» и «расколот».
«Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает
Вину за это Янукович возлагает на действующего президента Украины Петра Порошенко и его соратников.
«Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий», — добавил Янукович.
Он также отметил, что перед Зеленским сейчас стоят нелегкие задачи.
«Сейчас перед вами стоят нелегкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев», — заявил Янукович.
Янукович добавил, что хочет «низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор».
«Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их», — добавил Янукович.
Второй тур выборов президента на Украине состоялся 21 апреля. По состоянию на 10:38 по московскому времени ЦИК Украины обработала 95,87% протоколов. Зеленский набирает 73,14% голосов избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,52% голосов.
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