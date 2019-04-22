Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сделал важное заявление о России: фраза после победы
Воздушные гиганты: самые большие самолеты мира
Елену Захарову поздравляют с беременностью
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»Правила жизни Владимира Набокова
Елену Захарову поздравляют с беременностью
В Великобритании выходили ребенка, родившегося с весом в 350 граммов
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Рита Дакота сделала липосакцию
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Яковлева рассказала о групповом изнасиловании
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Посольство Германии в России: как там внутри
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
12Военный переворот в Судане
11:17 (мск), источник: Ведомости

Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.

Источник: «Студия Квартал 95»

Под его записью на странице в соцсети Instagram свои подписи и пожелания оставили бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак, комик Михаил Галустян, актер Павел Деревянко, певец Дима Билан, певицы Вера Брежнева, Наташа Королёва, Сати Казанова, балерина Анастасия Волочкова и другие.

Некоторые звезды шоу-бизнеса посвятили победе Зеленского отдельные посты. «Я рада!! У меня слезы!!», — написала актриса театра и кино Ирина Горбачева на своей странице в Instagram, добавив, что гордится тем, что Украина выбрала «не политика, а человека».

Шоумен Зеленский живет и работает на Украине. Он является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая выпускает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов. Среди его актерских работ — роли в таких фильмах, как «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время». У многих поздравивших Зеленского есть опыт совместной работы с ним. Например, Собчак и Деревянко снимались вместе с Зеленским в фильме «Ржевский против Наполеона».

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По состоянию на 10:30 мск (совпадает с киевским) Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,87% протоколов. Зеленского поддержало 73,14% избирателей, за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовало 24,52% избирателей.

Кремль еще не комментировал победу Зеленского на выборах в Украине. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании… Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — добавил он.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 «Это вызов для России». Что думают политологи о победе Зеленского
От Зеленского не стоит ждать радикального улучшения отношений Украины с Россией
Зеленский побеждает на выборах с трехкратным преимуществом
Метеорологи дали долгосрочный прогноз погоды на май
Взрывы на Шри-Ланке уcтроили семеро смертников
Картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала в столице
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
На остров у берегов Австралии сбросят тонны крысиного яда
Военным морякам отказали в доплатах за походы в Сирию
Спорт
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Полузащитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Элиф Элмас входит в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита»
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
За красивые глаза. Тест хэтчбека Skoda Scala  Чешская марка меняет имидж! И, похоже, это первая Skoda, которую можно купить только за дизайн
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Россияне смогут сэкономить на отдыхе у моря в майские праздники
Популярные темы на «Детях»
Очень активный ребенок. Перерастет? 137
в 2 года дочка ростом 75 см 132
Как близко жить с родителями 114
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 77
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь