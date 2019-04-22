Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские политики и звезды
Российские политики и звезды
Под его записью на странице в соцсети Instagram свои подписи и пожелания оставили бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак, комик Михаил Галустян, актер Павел Деревянко, певец Дима Билан, певицы Вера Брежнева, Наташа Королёва, Сати Казанова, балерина Анастасия Волочкова и другие.
Некоторые звезды
Шоумен Зеленский живет и работает на Украине. Он является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая выпускает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов. Среди его актерских работ — роли в таких фильмах, как «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время». У многих поздравивших Зеленского есть опыт совместной работы с ним. Например, Собчак и Деревянко снимались вместе с Зеленским в фильме «Ржевский против Наполеона».
На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По состоянию на 10:30 мск (совпадает с киевским) Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,87% протоколов. Зеленского поддержало 73,14% избирателей, за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовало 24,52% избирателей.
Кремль еще не комментировал победу Зеленского на выборах в Украине.