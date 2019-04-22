Новые люди и старые связи: что представляет собой «команда Зеленского»

Победа Владимира Зеленского на выборах 2019 года поставила на повестку дня вопрос о его команде. Позиционируя себя как «кандидата против всех», Зеленский сделал упор на разрыв со старой элитой и перезагрузку системы. Однако он не мог последовать примеру своего экранного двойника Голобородько и взять в команду людей с улицы, бывших одноклассников, не имевших отношения к политике и госслужбе (впрочем, один одноклассник в реальной команде Зеленского все же есть). Кадровая политика нового президента потребует от него определенных компромиссов с другими игроками, при этом ему сложно будет найти профессиональных людей с идеальным прошлым и без компрометирующих связей.
В презентованном накануне выборов списке «команды Зеленского», за редким исключением, представлены люди, ранее бывшие в политике на вторых ролях — всевозможные эксперты, консультанты и помощники. Возможно это принципиальная позиция по выведению «в паблик» людей, бывших ранее в тени и потому не имеющих токсичного следа. А возможно, что озвученный состав команды — просто предвыборный ход, а в настоящую администрацию войдут люди куда более известные. Во всяком случае до победы Зеленский воздерживался от раздачи будущих постов, осторожно именуя своих людей кураторами определенных направлений его будущей администрации. Его скрытность была вполне оправданной — после того, как штаб Зеленского начал переговоры с популярным в армии полковником Кривоносом, Порошенко сумел перетянуть его на свою сторону и назначить заместителем секретаря СНБО. Однако сейчас наступает время раскрывать карты.
Заметно, что в команде Зеленского преобладают юристы, финансисты и разного рода представители гражданского сектора. Нет представителей промышленности и, что особенно важно, практически нет силовиков.
Это, кстати, настораживает многих наблюдателей — обещанная борьба с коррупционерами и продолжающееся противостояние на Донбассе требуют от нового президента мощного силового блока. Кроме того, чтобы назначит министров по своей квоте новому президенту нужно будет получить поддержку Верховной Рады, где действующее большинство создано под его предшественника Порошенко.
Наиболее квалифицированным членом команды называют бывшего министра финансов Александра Данилюка. Получивший MBA в США и имевший опыт работы в лондонском и московском офисах McKinsey, Данилюк после прихода к власти Порошенко был вначале заместителем главы президентской администрации, а затем министром финансов. На счету Данилюка участие в национализации «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому. После конфликта с премьер-министром Гройсманом он был уволен в отставку. Данилюк был участником встречи Зеленского с представителями украинского бизнеса и будет курировать в его команде финансово-экономические вопросы и внешнюю политику. Другой бывший министр, глава Минэконоразвития в 2014−16 литовский экономист Айварас Абромавичюс, которого также называли одним из соратников Зеленского, в итоговый состав команды не вошел.
Сохранил дистанцию от Зеленского и один из лидеров группы «Еврооптимистов», журналист и нардеп Сергей Лещенко (делегировав в команду свою помощницу Марину Бардину, занимающуюся вопросам гендерного равенства).
Небольшой сенсацией стало появление в составе «команды Зе» популярного и в Украине, и в России врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, который будет отвечать за вопросы здравоохранения. Медицинская реформа — болезненный вопрос для Украины: деятельность нынешней главы Минздрава Ульяны Супрун вызывает противоречивые реакции в украинском обществе.
Однако вряд ли Комаровский будет занимать какой-то официальный пост. Бывший заместитель министра юстиции и член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка считается главным специалистом Зеленского по предстоящей антикоррупционной кампании.
Победив на выборах с большим преимуществом, Зеленский вряд ли будет рисковать репутацией, связываясь с токсичными персонами.
«Ближний круг» Зеленского составляют люди, руководившие его избирательной кампанией. В него входят его партнер по «Кварталу 95» Иван Баканов (бывший одноклассник Зеленского), глава избирательного штаба и лидер партии «Слуга народа», возможный претендент на пост главы администрации или генпрокурора; политтехнолог Дмитрий Разумков, будущий куратор внутренней политики, сын известного украинского политолога; идеолог штаба Руслан Стефанчук, юрист, специалист по конституционному праву, знакомый с Зеленским со студенческих времен по КВН — в команде он занимается разработкой реформы государственных органов. В СМИ также часто упоминается юрист Андрей Богдан, являющийся одновременно одним из адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского.
Хотя Богдан не занимает официальных должностей в команде Зеленского, его называют «теневым» куратором избирательной компании, «связным» между кандидатом и олигархом.
В команду вошли и представители других политических команд, лидеры которых высказывали поддержку Зеленскому. Куратором направления обороны и безопасности является Иван Апаршин, полковник запаса, давний соратник Анатолия Гриценко, правоохранительной системой занимается Денис Монастырский, помощник нардепа Антона Геращенко, близкого к главе МВД Арсену Авакову.
С Геращенко связывают и украинский аналитический центр Институт будущего, который направил в «команду Зе» своих специалистов — кураторов системы образования Сергея Бабака и антикоррупционной политики Галину Янченко.
Вокруг будущей кадровой политики Зеленского идет большая закулисная борьба: слишком многие политические силы рассматривают его победы как «окно возможностей» для себя. Вернуться в Украину после ухода Порошенко планирует бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В свое время Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области, однако после конфликта с президентской командой Саакашвили был лишен гражданства и фактически выдворен из страны. Теперь он в духе кампании самого Зеленского записывает короткие видеоролики, в которых выражает поддержку Зеленскому и предлагает свои услуги в качестве советника.
Еще один оппонент Порошенко, олигарх Игорь Коломойский, предпочитавший проводить время за пределами страны, пока тот оставался у власти, тоже собирается вернуться в Украину после победы Зеленского.
Степень зависимости нового президента от одного из самых богатых людей Украины остается дискуссионной, однако журналисты расследовательского проекта «Схемы» обнародовали видеозаписи, на которых показано паломничество VIP-ходоков в израильский офис Коломойского. Среди них бывшие министры времен Януковича, мэр Харькова Геннадий Кернес и один из лидеров Оппозиционной платформы Сергей Левочкин. Эта активность явно связана с тем, что представители различных элитных групп ищут взаимопонимания с олигархом, однако вовсе не означает, что их притязания и пожелания будут учтены новым президентом. Победив на выборах с большим преимуществом, Зеленский вряд ли будет рисковать своей репутацией, связываясь с токсичными персонами (что вовсе не мешает опытному интригану Коломойскому торговать образом нового «теневого лидера» для личной выгоды).
Однако новому президенту стоит быть готовым к тому, что различные лоббистские группы начнут навязывать ему своих людей, рассчитывая на его неопытность и слабое знание коррупционных нитей, пронизывающих закулисье украинской политики.
Так или иначе, но формирование новой команды и ее работоспособность — важнейшее задание для Зеленского. Ведь его предшественник также в начале своего правления продемонстрировал стране сильную команду реформаторов, большая часть которых затем со скандалом ее покинула, а их место заняли люди, подобранные скорее по принципу личной преданности и теневых экономических связей. Зеленскому важно не повторить эту ошибку.