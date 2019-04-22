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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине, сообщается в заявлении на сайте немецкого правительства.

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13
фотографий

«Уважаемый господин Зеленский, сердечно поздравляю вас с выборами в президенты Украины», — говорится в заявлении Меркель.

Отмечается, что правительство ФРГ и в будущем будет активно поддерживать Украину, особенно в её праве на суверенитет и территориальную целостность.

«Я была бы рада вскоре иметь возможность принять вас в Берлине. Желаю счастья и успехов в предстоящих задачах», — приводятся слова Меркель.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 90,25% протоколов.

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