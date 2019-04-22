Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

«Уважаемый господин Зеленский, сердечно поздравляю вас с выборами в президенты Украины», — говорится в заявлении Меркель.
Отмечается, что правительство ФРГ и в будущем будет активно поддерживать Украину, особенно в её праве на суверенитет и территориальную целостность.
«Я была бы рада вскоре иметь возможность принять вас в Берлине. Желаю счастья и успехов в предстоящих задачах», — приводятся слова Меркель.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 90,25% протоколов.